Lorenzo del Grande Fratello ha rivelato nella tarda sera di ieri di essersi maggiormente avvicinato a Helena, dopo il rifiuto di Shaila, ma le cose potrebbero cambiare.

Al Grande Fratello Lorenzo ammette che Helena è una seconda scelta

Subito i primi giorni di questa nuova edizione di Grande Fratello, è nato un feeling particolare tra due concorrenti: Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Mentre, però, per l’ex velina si tratterebbe semplicemente di una complicità amicale, il giovane di Corsico ha dimostrato un interesse maggiore.

Nei giorni scorsi, addirittura, ha manifestato una certa gelosia nei confronti della coinquilina, che ha tenuto a chiarire subito la situazione, rimettendolo al proprio posto.

Shaila, dal canto suo, sembra dimostrare una certa curiosità nei confronti dell’argentino Javier. Lunedì sera, questa sorta di triangolo (che poi sarebbe un quadrilatero, con l’ingresso di Helena), è stato tema di puntata.

Sono state mostrare diverse clip con protagonisti proprio Shaila e Lorenzo, Shaila e Javier ed anche Lorenzo e Helena. Dopo una certa confusione iniziale, si è capito che, nonostante l’avvicinamento alla brasiliana, Lorenzo ha in mente Shaila.

Quest’ultima, invece, sembrerebbe pendere di più verso Javier, dal quale potrebbe essere corrisposta. In seguito alla puntata, Lorenzo e Shaila si sono leggermente allontanati e Spolverato ha continuato a conoscere e stare vicino a Helena (tra i due è scattato anche un bacio cinematografico).

Ieri sera, in giardino, parlando con Jessica sotto le telecamere del Grande Fratello, Lorenzo si è un po’ confidato sulla sua situazione. Il giovane ha dichiarato di aver percepito un certo distacco con la ballerina. La Morlacchi ha cercato di farlo riflettere:

“Va beh, lei preferisce lui [Javier]. Dopo che t’ha visto così con Helena chi è che avrebbe preferito… Scusami eh!“

È a quel punto che Lorenzo praticamente ha ammesso che questa situazione con Helena, subentrata in un secondo momento, sarebbe una sorta di ripiego, essendo stato “rifiutato” da Shaila. Un minimo segnale da parte dell’ex allieva di Amici, infatti, potrebbe farlo ridimensionare:

“Se lei mi fa ‘Sono interessata, mi dispiace che non passiamo così tanto tempo insieme perché comunque come persona mi piaci’, io con Helena mi doso. Se non c’è questa cosa, un minimo, mi doso su cosa? No!“

Come già anticipato, però, sembra che Shaila sia più attratta da Javier. Staremo a vedere come si evolveranno questi inciuci iniziali.