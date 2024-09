È giovanissimo, ha appena 20 anni e si chiama Francesco Giachino. Partecipa a Bake Off Italia perché sogna di poter dire la sua nel mondo della pasticceria. Conosciamolo meglio: età, vita privata e Instagram.

Chi è Francesco Giachino

Nome e Cognome: Francesco Giachino

Data di nascita: 2004

Luogo di nascita: Torino

Età: 20 anni

Professione: Studente di moda

Fidanzata: Non sappiamo se Francesco è fidanzato

Tatuaggi: Non sappiamo se ha dei tatuaggi

Profilo Instagram: @francesco_bakeoff12

Francesco Giachino età, altezza e biografia

Della biografia di Francesco di Bake Off Italia cosa possiamo dire? Vediamo quanti anni ha e dov’è nato e qual è il suo cognome. E partiamo proprio da questo.

Il suo nome completo è Francesco Giachino è nato nel 2004 a Torino e arriva da Biella, anche se vive a Milano. L’età di Francesco di Bake Off 12 è di 20 anni. Non sappiamo il segno zodiacale.

Se vi state chiedendo quanto è alto e qual è il peso di Francesco, anche in questo caso non sono state rese note le informazioni sul giovane.

Nella città meneghina Francesco studia moda ed è al primo anno di Università IED, mentre come scuola superiore ha fatto l’alberghiero. Dall’età di 12 anni ha la passione per la pasticceria.

La vita privata di Francesco di Bake Off

Purtroppo le notizie sulla vita privata di Francesco Giachino di Bake Off Italia 2024 sono molto scarse.

Sappiamo solo, come già detto, che studia da poco a Milano e che inizialmente i suoi genitori non erano molto convinti del suo percorso nel mondo della pasticceria.

Dalle immagini si è mostrato molto educato e dall’animo buono e gentile.

Dove seguire Francesco di Bake Off Italia 12: Instagram e social

Sui social, se siete curiosi, è possibile seguire Francesco Giachino di Bake Off su Instagram. Detiene un profilo aperto recentemente forse o comunque non molto aggiornato.

Il ragazzo pare sia amante dei viaggi e del mare, almeno secondo i pochi contenuti condivisi.

Francesco Giachino a Bake Off Italia 2024

Seppur giovanissimo Francesco Giachino di Bake Off sembra avere le idee molto chiare.

Per quanto stia studiando all’università, lui sogna di fare il pasticciere ed è per questo che ne ha parlato con i suoi genitori. Loro inizialmente non l’hanno presa benissimo, come rivelato nel video di presentazione, ma pian piano ha capito di voler seguire la sua passione.

Così ha voluto cogliere l’opportunità del programma di Real Time per dimostrare al papà e alla mamma di poter fare del suo meglio su questo campo! Quando cucina lui si sente in un’altra dimensione e ha tanta voglia di studiare e imparare sempre più dall’arte dei dolci.

I concorrenti di Bake Off Italia 12

Facciamo un recap e vediamo insieme chi sono tutti i concorrenti di Bake Off Italia 12. Gli aspiranti pasticcieri in totale sono 14. Ecco tutti i loro nomi:

Alfonso Discepolo, Claudio Iacone, Domenica, Federica Polimeni, Francesco Beta, Francesco Giachino (ELIMINATO), Giorgia Saccani, Giulia Pilloni, Helen Bartels Cole, Jessica Santucci, Liza Merkuryeva, Manuela Inzillo, Sergio Zuncheddu e Valeria De Crescenzo (ELIMINATA).

Uno di loro coronerà il sogno di poter scrivere il suo primo libro di ricette e porre le basi per diventare così un pastry chef di professione.

I giudici di Bake Off Italia 2024

Nel 2024 chi sono i giudici di Bake Off Italia? Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia sono stati confermati ancora in questo ruolo.

Invece chi conduce Bake Off Italia? Benedetta Parodi è la presentatrice del programma di pasticceria.

Il percorso di Francesco a Bake Off Italia 2024

Purtroppo il percorso di Francesco Giachino a Bake Off Italia 2024 è durato pochissimo.

Francesco è stato eliminato.