La scorsa settimana a far discutere il web è stato il dissing tra Tony Effe e Fedez. Proprio quest’ultimo ha accusato il collega di aver scritto a Chiara Ferragni quando la coppia era ancora sposata. Adesso però il cantante di Sesso e Sambia replica per la prima volta.

La replica di Tony Effe

Il dissing tra Tony Effe e Fedez ha tenuto tutti col fiato sospeso e nel corso dei giorni i due rapper se ne sono dette di ogni a colpi di musica. Entrambi gli artisti si sono lanciati accuse durissime e a essere tirate in ballo sono state anche Chiara Ferragni e Taylor Mega. Lo scontro è poi terminato quando il rapper milanese ha pubblicato la sua nuova canzone, Allucinazione collettiva, che è interamente dedicata alla sua ex moglie.

Adesso, a distanza di giorni, Tony Effe ha rilasciato una lunga intervista a Vanity Fair Italia, durante la quale è tornato a parlare del dissing con Fedez. Il cantante tuttavia ha precisato come lo scontro fosse in realtà un “gioco”. Ma non solo. Tony ha ribadito anche di non aver litigato con nessuno e di essere più che tranquillo. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“È solo musica. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me. […] Io sono super tranquillo. Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco”.

Ma non è finita qui. Come sappiamo in uno dei brani in replica al suo collega, Fedez ha accusato Tony Effe di aver scritto a Chiara Ferragni quando i due erano ancora sposati. Adesso, dando la sua versione dei fatti, il cantante lancia una stoccata a Federico e afferma: “Lui può dire quello che vuole, è un bugiardo cronico”. Al momento intanto il rapper milanese non ha ancora replicato a Tony e non è chiaro se nelle prossime ore deciderà di dire la sua.