Greta, gravi attacchi della madre: “Mi viene da vomitare, non voglio vederla, ti porto da uno psichiatra” (VIDEO)

Debora Parigi | 16 Marzo 2024

Dopo il confronto al Grande Fratello con la figlia, la mamma di Greta è tornata sui social con un video che ha suscitato molta polemica e ha lasciato scioccati gli utenti. La signora è infatti tornata a esprireme il suo disappunto nei confronti della figlia e della relazione che ha con Sergio. E lo ha fatto usando termini davvero forti.

L’attacco della mamma di Greta alla figlia sciocca gli utenti

Sta facendo molto parlare la mamma di Greta che da molto tempo interviene sui social per commentare quello che accade nella Casa del Grande Fratello. In più occasioni è andata (come ci si poteva aspettare) contro tutti coloro che si scontravano con la figlia. Ma da un po’ di tempi a questa parte è diventata critica anche verso di lei. Il motivo? La relazione che ha con Sergio D’Ottavi.

E così alcuni video degli ultimi giorni in cui ha criticato questa scelta sentimentale della figlia, hanno portato la signora Marcella ad entrare dentro la Casa del GF proprio per un confronto con lei. Qui è stata sicuramente più pacata nei toni e su Sergio, anche se per il pbblico il suo atteggiamento è stato comunque sbagliato.

Ma oggi spuntano altri video, alcune storie che lei stessa ha fatto sul suo profilo Instagram. E anche qesta volta è andata contro Greta. Ma i termini usati hanno sconvolto il pubblico, rimasto letteralmente scioccato da quello che lei ha detto. In un primo video la signora Marcella ha detto che doveva essere proprio sua figlia a uscire lunedì. E poi ha detto che l’avrebbe portata dallo psichiatra. “Tu devi uscire Greta lunedì. Si è bruciata il cervello. Non ti risconosco più, fai quasi paura. Ti porterò da uno psichiatra quando esci”, ha detto come possiamo vedere qui sotto.

“tu devi uscire greta”

“ti porterò da uno psichiatra quando esci”

“non la voglio neanche vedere”

“mi ha fatto pena perché é sempre mia figlia”



Mi vergogno io per lei e mi dispiace tanto per Greta PORACCITUDINE HAS NO LIMITS#grandefratello #gfpic.twitter.com/iKVGMJBeD8 — soleil sorge supporter 💐 (@teamsoleilsorge) March 16, 2024

Ma poi ha continuato con altri termini contro Greta: “Io adesso me ne vado in vacanza. Perché quando uscirà Greta, non mi troverà qua, me ne vado. E sapete perché? Perché mi viene da vomitare. Non la voglio neanche vedere, non sono d’accordo. Non ho fatto casino dentro lì sapete perché? Perché mi ha fatto pena, è sempre mia figlia. Ma non mi piace questa cosa e lo dirò all’inifinito”.

Come detto, il pubblico del Grande Fratello è davvero preoccupato per queste frasi. E infatti è scoppiata la polemica sui social dove gli utenti stanno difendendo a spada tratta Greta e criticano duramente sua madre.