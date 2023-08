NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

Temptation Island

La frequentazione di Greta Rossetti con l’ex tronista

Dopo la fine di Temptation Island, Mirko Brunetti ha dato ufficialmente il via alla sua relazione con la tentatrice Greta Rossetti, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra loro. A sorpresa, i due si sono anche già fatti un tatuaggio di coppia e in queste ore si sono mostrati sui social innamorati, affiatati e complici. Mentre attendiamo di capire cosa accadrà, nelle ultime settimane è emerso un retroscena che non è passato inosservato. In passato infatti Greta ha avuto una frequentazione con un noto ex tronista di Uomini e Donne. DI chi parliamo? Nientemeno che di Eugenio Colombo. Il flirt tra i due non è durato a lungo ed entrambi sembrerebbero essere rimasti in buoni rapporti. Adesso però proprio l’ex volto del dating show di Maria De Filippi, intervistato da Di Più Tv, ha rotto per la prima volta il silenzio sulla Rossetti, e in merito ha affermato:

“Greta lavora nell’azienda di famiglia come contabile. È sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo. È una sognatrice ma ha i piedi ben piantati a terra. […] Tra me e lei c’era una forte attrazione, una sintonia. È stato un bellissimo rapporto. Lei è molto dolce, è una brava ragazza, anche se fisicamente è molto appariscente”.

Ma perché la frequentazione tra Eugenio Colombo e Greta Rossetti è terminata? Stando a quanto rivela l’ex tronista, lui all’epoca non se la sentiva di impegnarsi seriamente, essendo appena uscito dalla fine della storia con Francesca Del Taglia. Eugenio nel mentre ha anche detto la sua sulla storia tra Greta e Mirko, dichiarando:

“Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko. Ha voluto aspettare che lui lasciasse Perla. Spero che l’amore tra loro possa crescere. Mi sembrano molto presi. Un conto è viversi in tv e un conto è la vita reale. Però è impossibile non rimanere colpiti da Greta”.