Giulia Stabile al centro di una polemica, lei interviene e chiede scusa

NEWS

Vincenzo Chianese | 2 Agosto 2023

La polemica che ha travolto Giulia Stabile

In queste ore a finire al centro della polemica sul web è stata Giulia Stabile. Ma andiamo a scoprire cosa è accaduto. Attualmente la ballerina si trova a Londra e sta testimoniando il suo soggiorno sui social. A un tratto però la vincitrice di Amici 20 ha pubblicato uno scatto che ha fatto storcere il naso ai più. Nell’immagine vediamo il nome di Giulia scritto un un cuore rosso, disegnato su un muro della città. La Stabile tuttavia non sapeva che proprio quel muro è un memoriale per le vittime del Covid in UK. Ogni cuore infatti rappresenta una persona che è venuta a mancare a causa della malattia, e sono proprio i parenti dei deceduti a disegnare i loro nomi sulla parete del lunghissimo muro.

In molti così hanno iniziato duramente ad attaccare Giulia Stabile per l’accaduto e così poco fa la ballerina è stata costretta a intervenire. Con un post su Instagram, la danzatrice ha fatto le sue scuse per il suo gesto. Giulia ha tuttavia precisato di non conoscere, prima dello scoppiare della polemica, il significato del muro e in merito ha affermato:

“Mi riferisco alla storia pubblicata ieri, dove ho scritto il mio nome in un cuore rosso su un muro di Londra. Non avevo idea del significato del muro, altrimenti non mi sarei mai permessa di scrivere niente. Stavo camminando, ho visto più persone che scrivevano i loro nomi sui cuori e ho chiesto un pennarello per fare lo stesso. Non era mia intenzione mancare di rispetto a nessuno, mi dispiace. Trovo incredibile il fatto che invece di informarmi su qualcosa che CHIARAMENTE non sapevo, alcuni ci tengano a insultarmi direttamente e insinuare qualcosa che non sono”.

Nel mentre in molti hanno preso le difese di Giulia Stabile, sottolineando come il gesto della ballerina fosse in buona fede e come non ci fosse alcun tipo di malizia.