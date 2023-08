NEWS

Vincenzo Chianese | 1 Agosto 2023

Temptation Island

Mirko Brunetti volta pagina dopo Temptation Island

In queste ore si sta a lungo parlando di Mirko Brunetti. Come sappiamo dopo la fine della sua esperienza a Temptation Island, l’ormai ex fidanzato di Perla Vatiero ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti e i due sono finiti al centro dell’attenzione mediatica. La neo coppia infatti si è già fatta un tatuaggio insieme, e non sono mancate anche le presentazioni in famiglia. Tuttavia qualcosa ha dato il via anche a una polemica. Andiamo a scoprire cosa è accaduto.

Tutto è iniziato quando proprio Greta ha postato sui social un video in cui la vediamo in macchina con Mirko, che nel mentre si trova alla guida. A un tratto i due iniziano a baciarsi e a scambiarsi qualche coccola, e a quel punto sono arrivate le critiche degli utenti. In molti infatti hanno attaccato i due per il loro comportamento. In particolare il web si è scagliato contro Mirko, che secondo i più non avrebbe prestato abbastanza attenzione alla guida. Tanti altri tuttavia stanno facendo il tifo per questa splendida coppia, che è già amatissima.

@greta_rossetti E negli occhi miei che sognano Io la vedo come un angelo.. ♬ suono originale – Greta Rossetti

Nel mentre poche ore fa a tornare sui social è stata anche Perla, e nel suo primo post dopo Temptation Island sembrerebbe aver lanciato una frecciatina a Mirko Brunetti. Queste le sue dichiarazioni:

“Non mi sembra ancora vero come in 21 giorni la mia vita sia cambiata totalmente. […] Sono arrivata lì come una ragazzina che credeva follemente nell’amore e nel costruirsi una famiglia con la persona che aveva accanto. Ma ne sono uscita con la consapevolezza che non conta da quanti anni conosci una persona, non la conoscerai mai davvero abbastanza da capire fin dove possa arrivare. Sono profondamente grata per questa esperienza perché mi ha permesso di aprire gli occhi e mi ha mostrato una realtà che io ignoravo. Nonostante ciò non rinnego nulla del mio passato, dei sentimenti che ho provato e dei sacrifici che ho fatto. Perché hanno contribuito a rendermi la donna che sono oggi e di cui vado fiera”.