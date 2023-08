NEWS

Nicolò Figini | 31 Agosto 2023

La conferma di Greta Rossetti

Greta Rossetti è diventato nota al grande pubblico dopo aver partecipato come tentatrice alla più recente edizione di Temptation Island e per aver intrapreso una relazione con Mirko Brunetti. Poco dopo la loro uscita dalla trasmissione sono cominciate ad arrivare segnalazioni in merito a una sua storia passate e diversi utenti sostenevano che cercasse solo visibilità.

Stando a quanto riportato da queste persone, infatti, Greta avrebbe avuto in passato una frequentazione con Michele Morrone. A Deianira Marzano era arrivata anche una foto dalla quale però non si riusciva a distinguere il volto della ragazza:

“Io so per certo che Greta la tentatrice si frequentava con Michele Morrone. Li ho visti in aeroporto a Milano insieme l’estate scorsa. Secondo me cerca solo visibilità. Perché poi è uscita anche con il tuo amico Eugenio Colombo. La foto non la mandai all’epoca perché lei non era conosciuta.

Mia sorella che fa la truccatrice mesi fa truccò la mamma di Greta. Lei non faceva altro che parlare della figlia e vantandosi dei suoi flirt, del fatto che fosse stata con Michele Morrone che erano andate anche a casa sua ospiti. Evidentemente lei era da un bel pezzo alla ricerca di notorietà andando di fiore in fiore”.

A rompere il silenzio in queste ore su TikTok è stata proprio Greta Rossetti. L’ex tentatrice ha voluto chiarire una volta per tutte che lei non è in cerca di visibilità perché lei del flirt con Michele Morrone non ne ha mai parlato pubblicamente:

“Se avessi voluto l’avrei tirata fuori io in primis. Sono io che cerco visibilità o voi che non avete una vita?“.

Rispondendo agli attacchi del web, quindi, la Rossetti ha confermato di aver frequentato l’attore per un periodo di tempo. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.