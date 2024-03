Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Marzo 2024

Chiara Ferragni

In queste ultime ore Chiara Ferragni ha scritto una dedica al figlio Leone in occasione del suo compleanno

Chiara Ferragni, in occasione del sesto compleanno del figlio Leone, ha voluto dedicargli un dolce messaggio di auguri sui social.

Gli auguri di Chiara Ferragni a Leone

L’ultimo anno per Chiara Ferragni non è stato per nulla facile in quanto ha dovuto affrontare tutta una serie di polemiche a causa del Pandoro-Gate e non solo. Come se non bastasse, infatti, oltre ai problemi sul lavoro sono cominciate anche le complicazioni nella propria vita personale.

Dopo non molto tempo infatti sono iniziati a circolare rumor su una sua presunta crisi con Fedez. Questa è stata confermata da lei stessa nel corso di un’intervista a Che Tempo Che Fa e gli unici su cui ha potuto fare affidamento sono stati gli amici e i famigliari più stretti.

Non a caso, infatti, sul social abbiamo visto sempre più spesso Chiara Ferragni condividere momenti di spensieratezza con i propri cari e in particolare i suoi bambini. Oggi, 19 marzo 2024, il primogenito Leone compie 6 anni e nella notte ha voluto scrivergli una dolce dedica. Nelle Stories di Instagram ha pubblicato una foto in cui tiene la mano al bambino mentre sta dormendo, poi ha scritto:

“Dormire accanto a te mentre compi sei anni ricordandomi il momento più magico della mia vita: quando mi hai reso una mamma. Ti amo, vita mia”.

Nel corso della giornata vedremo sicuramente come decideranno di festeggiare il compleanno di Leone e verranno pubblicate altre fotografie. Per il momento Fedez non ha ancora fatto gli auguri al figlio pubblicamente, ma siamo sicuri che posterà alcune foto nelle prossime ore.

In molti si chiedono se Chiara Ferragni e il marito si riuniranno per festeggiare il compleanno del bambino, ma per adesso non abbiamo alcuna informazione in merito. Nel caso in cui dovesse accadere vi terremo aggiornati.