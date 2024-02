NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Febbraio 2024

Grande Fratello

In questi giorni Greta Rossetti si è avvicinata sempre più a Sergio D’Ottavi: Vittorio Menozzi interviene in diretta e dice la sua

In questi giorni abbiamo assistito a un ulteriore avvicinamento tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi. Questa sera così a intervenire in diretta è stato Vittorio Menozzi, che ha detto la sua.

Greta Rossetti fa chiarezza sul rapporto con Sergio D’Ottavi

Abbiamo visto tutti che in queste settimane Greta Rossetti è stata divisa tra Sergio D’Ottavi e Vittorio Menozzi. Tuttavia l’ex tentatrice di Temptation Island ha sempre precisato di avere solo un bel rapporto di amicizia con i suoi compagni di avventura, mettendo così a tacere i gossip. Da quando però il modello ha lasciato il Grande Fratello, Greta si è avvicinata sempre di più allo chef e così stasera la questione è stata nuovamente affrontata.

Ciò nonostante la Rossetti ha precisato per l’ennesima volta di non voler affrettare le cose e di non volersi ritrovare nuovamente in situazioni che non le appartengono più. A un tratto però è accaduto qualcosa di inaspettato.

A dire la sua sul rapporto tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è stato Vittorio Menozzi, che è intervenuto in diretta per dire la sua. Il modello così ha affermato: “Io vedo che si stanno avvicinando. Io e Greta ci siamo spalleggiati l’uno con l’altro. Come le ho sempre detto, non sono deluso da lei. Viviti il rapporto con Sergio come meglio credi. Io sono contento se loro sono contenti”.

Greta, Sergio… e Vittorio. Per alcuni abitanti della Casa il suo rapporto con alcuni uomini ha degli aspetti profondamente ambigui. #GrandeFratello pic.twitter.com/FvAWjiAkOZ — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 26, 2024

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni tra Greta e Sergio?