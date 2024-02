NEWS

Andrea Sanna | 27 Febbraio 2024

Chi è

Dopo Sarah Shaw per la seconda puntata di Ciao Darwin 9 è stata selezionata Andreea Sasu come Madre Natura. Ma cosa sappiamo sul suo conto? Qui a seguire abbiamo deciso di raccogliere tutte le curiosità che la riguardano. Ecco età, altezza, vita privata e Instagram dov’è possibile seguirla.

Chi è Andreea Sasu

Nome e Cognome: Andreea Sasu

Data di nascita: 1990

Luogo di nascita: informazioni non disponibili

Età: 33 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: modella

Fidanzato: informazione non disponibili

Figli: informazione non disponibile

Tatuaggi: non dovrebbe avere tatuaggi sul corpo

Profilo Instagram: @andreeasasu90

Andreea Sasu età, altezza e biografia

In apertura concentriamoci sulla biografia della Madre Natura di Ciao Darwin 9. Il suo nome è Andreea Sasu. Quanti anni ha e dov’è nata? È nata nel 1990 e la sua età è di 33 anni.

Le informazioni a proposito sono decisamente scarse. Ma sappiamo che è di origini rumene.

Non sappiamo altezza e peso della Madre Natura.

Vita privata

Spazio poi alla vita privata della Madre Natura di Ciao Darwin 9. X è fidanzata? Dando un’occhiata sui suoi social è emerso qualcosa circa il suo privato. Ma oggi non siamo in grado di dirvi se Andreea Sasu ha un fidanzato oppure se è single.

In passato ha avuto una storia d’amore con il pilota di Moto GP, Andrea Iannone e con il calciatore Riccardo Saponara.

Nel 2016 ha avuto una storia d’amore con Philippe Plein e a seguire i media rumeni l’hanno pizzicata in compagnia di Amaury Nolasco, attore portoricano famoso per la serie tv “Prison Break”.

Dove seguire Andreea Sasu Madre Natura di Ciao Darwin: Instagram e social

Altra curiosità interessante riguarda ovviamente i social. C’è possibilità di poter seguire la Madre Natura di Ciao Darwin 9 su Instagram? Sì, Andreea Sasu ha un profilo social molto seguito.

Per trovarlo vi basta digitare sulla barra di ricerca il nickname @andreeasasu90.

Nel profilo sono presenti foto che la riguardano. Molte di esse sono tratte chiaramente da degli shooting fotografici legati a vari brand.

Carriera

Ora parliamo della carriera di Andreea Sasu di Ciao Darwin 9. Che lavoro fa? Da quel che sappiamo nella vita fa la modella.

Sui suoi account ufficiali sono presenti diverse foto che la ritraggono sfilare e indossare capi d’abbigliamento di noti brand.

Temptation Island

La Madre Natura di Ciao Darwin di stasera Andreea Sasu si è fatta notare anche per aver partecipato come single a Temptation Island.

Andreea Sasu Madre Natura a Ciao Darwin 9

Per la puntata Lavoratori VS Influencer Andreea è stata scelta per ricoprire il ruolo di Madre Natura di Ciao Darwin 9.

A capitanare le due squadre troviamo rispettivamente Cristina Quaranta e Soleil Sorge.