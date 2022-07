Operazione d’urgenza per Guenda Goria

Sembra non esserci pace per Guenda Goria. L’ex gieffina nelle scorse ore è stata portata in ospedale a causa di una forte emorragia e dolori addominali. A seguito di accurati controlli medici si è scoperta la presenza di una gravidanza extrauterina. Lei ha spiegato di non aver avuto alcun sintomo che potesse lasciar pensare a una gravidanza e di aver avuto regolarmente il ciclo mestruale.

Poi sono sorti i problemi per Guenda Goria. La corsa al pronto soccorso e una giornata intera sotto osservazione. Finché non ha fatto sapere ieri di essere fuori pericolo, seppur molto stanca e frastornata. Nella mattinata odierna, però, il suo compagno Mirko Gancitano ha parlato nuovamente spiegando come ci sia stata qualche complicazione che ha richiesto un nuovo ricovero in ospedale.

Il fatto ha preoccupato non poco amici e follower della coppia, tanto che Guenda Goria ha registrato un breve video sui social, dove ha dato qualche piccola informazione, come raccolto anche da Isa & Chia:

“Avrei voluto darvi buone notizie ma la verità è che mi hanno portato di nuovo al pronto soccorso stanotte, sono stata malissimo, avevo dei dolori indescrivibili. Credo di aver avuto delle complicazioni, mi dicono che si sia rotta una tuba, che si sia formato un coagulo di sangue. Credo che mi opereranno e la toglieranno perché ormai è compromessa. Sono tanto stanca, anche perché chi come me soffre di endometriosi sa che deve convivere con il dolore, è veramente un calvario”.

Ma come sta ora Guenda Goria e com’è andata l’operazione? A rivelarlo Mirko Gancitano, il quale ha fatto sapere che, fortunatamente tutto è andato per il meglio, ma che poi sarà lei a raccontare nel dettaglio tutto: “Ciao ragazzi, l’operazione è andata bene, sono molto felice. Poi insomma vi racconterà tutto Guenda però perlomeno abbiamo risolto i problemi per la sua salute che per me è la cosa più importante”.

Novella2000.it e Novella 2000 manda un abbraccio a Guenda Goria, con la speranza che tutto possa risolversi presto.

