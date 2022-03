Chi è Mirko Gancitano? Età, altezza, vita privata e Instagram

Tutto quello che c’è da sapere su Mirko Gancitano, dall’età, alla vita privata, alla storia con Guenda Goria, alla partecipazione a La Pupa e il Secchione Show, a dove seguirlo sui social e su Instagram.

Mirko Gancitano età, altezza e biografia

Vediamo cosa sappiamo sulla biografia di Mirko Gancitano, chi è l’amico di Alex Belli, dov’è nato e quanti anni ha. Il fidanzato di Guenda Goria è nato l’11 settembre 1991 a Mazara del Vallo. La sua età è dunque di 30 anni.

La sua altezza è pari a 176 cm, mentre sconosciuta è l’informazione circa il suo peso.

Sappiamo che dopo aver conseguito il diploma si trasferisce a Milano, dove attualmente vive, per studiare presso l’università IULM Televisione e Cross Media.

Ma scopriamo di più sulla sua vita privata

Vita privata

In molti si chiedono se Mirko Gancitano abbia una fidanzata. La risposta è sì! L’attore è infatti fidanzato con Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

I due si conoscono ad aprile 2021 a Sharm el Sheik è scatta immediatamente il colpo di fulmine. Da quel momento non si sono più lasciati. La coppia, nonostante sia insieme da poco meno di un anno, parla già di matrimonio. Proprio nel corso di un’intervista al settimanale di Novella2000, Guenda in merito alle nozze ha svelato:

“Ci conosciamo da meno di un anno, sicuramente è poco tempo, ma abbiamo tanta voglia di costruire. Siamo nell’età giusta per pensare di costruire un futuro insieme. Sono pochi mesi ma molto intensi e di grande qualità, perché da quando ci siamo conosciuti praticamente passiamo insieme tutto il tempo e condividiamo tutto. Abbiamo condiviso tanti viaggi, tante emozioni, anche due operazioni diverse. Il matrimonio è una idea di Mirko. Però è anche frutto di una voglia comune di famiglia. Com’è stata la proposta? In grande semplicità. Dopo una giornata e una serata insieme, siamo tornati a casa e lui si è inginocchiato alla vecchia maniera in modo molto romantico, chiedendomi se volessi essere sua moglie”.

Ma vediamo ora dove è possibile seguire Mirko sui social e su Instagram.

Dove seguire Mirko Gancitano: Instagram e social

Gli utenti si stanno già chiedendo dove è possibile seguire Mirko Gancitano sui social e in particolare su Instagram.

Il fidanzato di Guenda Goria ha naturalmente un profilo attivo, che vanta già diverse migliaia di follower.

Su Instagram Mirko condivide i momenti più belli della sua vita privata, e non solo. Il Secchione ha anche un profilo su Twitter.

Scopriamo adesso di più sulla sua carriera.

Carriera

Andiamo a scoprire che lavoro fa Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria. La professione del concorrente de La Pupa e il Secchione Show è quella di videomaker freelance e producer. Ma non solo.

Mirko è anche un attore. Nel 2020 ha infatti debuttato al cinema nel film Gli anni più belli di Gabriele Muccino. In seguito ha partecipato a trasmissioni tv come La prova del cuoco. È stato anche inviato per i programmi Estate Rai Uno e Tutto quando Fa tendenza.

Nel 2022 arriva un’altra grande opportunità: La Pupa e il Secchione Show.

Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione Show

Il 15 marzo 2022 parte su Italia 1 La Pupa e il Secchione Show. A condurre la nuova edizione del reality c’è Barbara d’Urso, che sceglie di avere proprio Mirko Gancitano nel cast. Il fidanzato di Guenda Goria partecipa al programma in qualità di Secchione. All’interno della trasmissione ritrova Vera Miales, compagna di Amedeo Goria, suo suocero.

Ma chi sono gli altri concorrenti de La Pupa e il Secchione Show? Andiamo a scoprirli.

I concorrenti de La Pupa e il Secchione Show

Mirko Gancitano naturalmente l’unico a partecipare aLa Pupa e il Secchione Show. Andiamo dunque a vedere chi sono gli altri concorrenti della nuova edizione del reality show:

A far parte della giuria del reality troviamo Federico Fashion Style, Antonella Elia e Soleil Sorge. Ma andiamo ora a scoprire il percorso di Mirko a La Pupa e il Secchione Show.

Il percorso di Mirko a La Pupa e il Secchione Show

Martedì 15 marzo 2022 inizia ufficialmente il percorso di Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione Show.

1° puntata: durante la prima diretta del reality show Mirko viene affiancato alla Pupa Mila Suarez. Proprio la modella ha già cercato di sedurre il Secchione, che tuttavia al momento non ha ceduto alle tentazioni.

(IN AGGIORNAMENTO)

