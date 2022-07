Un tiktoker scambiato per Sangiovanni

Ad accomunarli sono probabilmente i grandi numeri, anche se in diversi ambiti. Da una parte troviamo Sangiovanni, allievo di Amici 20, tra i giovani cantanti più amati della musica italiana. Vanta numeri incredibili e questa estate i suoi brani risultano essere ancora tra i più trasmessi. Dall’altra il tiktoker Andrea Bondelli, il quale sul noto social colleziona la bellezza di oltre 800 mila follower, numerosi like e commenti ai suoi video.

Ora vi chiederete ma che c’entra Sangiovanni con Andrea Bondelli? Ve lo spieghiamo subito. Il creator ha raccontato di trovarsi in giro per prendere un caffè con un amico e trascorrere del tempo insieme. Quando improvvisamente sono arrivate delle persone che gli hanno chiesto selfie. Fin qui tutto bene, se non fosse che i figli del proprietario del bar l’hanno scambiato per il cantante di Amici 20 e ne chiedevano foto e addirittura l’autografo. Questo il racconto trascritto gentilmente da Webboh:

«Oggi mi hanno scambiato per Sangiovanni! Sono andato a prendere un caffè con un amico. Ad una certa arrivano delle persone che mi chiedono una foto perché mi avevano riconosciuto da TikTok. Così poi arriva la cameriera e mi fa: “I figli dei proprietari ti hanno riconosciuto. Io non so chi chi tu sia, perdonami Giovanni o come ti chiami, però voglio un video ed un autografo».

Divertito per l’accaduto e lo scambio di persona, Andrea ha continuato a raccontare l’accaduto e come ci siano rimasti un po’ male nello scoprire che in realtà non è Sangiovanni come pensavano: «Entro per andare a pagare, dico ciao, e poi tutti i camerieri che si girano, tutte le persone che lavoravano lì. Tutte le persone che escono dalla cucina per vedermi. Poi arriva il proprietario e mi fa: “Non capiamo se sia tu. Ci puoi dire chi sei?“. E io gli faccio: “Mi chiamo Andrea“».

Così il giovane tiktoker ha raccontato l’episodio verificatosi al bar. Anche lui non si spiega come l’abbiano potuto scambiare per Sangiovanni e, nonostante sia rimasto sorpreso da questo paragone, è parso davvero divertito (CLICCA QUI PER IL VIDEO COMPLETO)

