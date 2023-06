Guenda Goria: “Non potrò avere figli in modo naturale”

NEWS

Debora Parigi | 21 Giugno 2023

Non ci sono buone notizie per Guenda Goria, le ultime analisi infatti hanno riportato l’impossibilità di avere figli naturalmente

Brutte notizie per Guenda Goria e la voglia di maternità

Chi segue Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, conosce anche le sue condizioni di salute. L’ex gieffina soffre da tempo di endometriosi, una malattia cronica e invalidante che colpisce le donne, in particolare quando sono in età fertile. Ne ha parlato lei stessa sui social nel 2021 e la scorsa estate ha anche subito un intervento a una tuba.

Guenda non ha mai nascosto il suo desiderio di maternità, ma le ultime analise fatte (di controllo dopo l’operazione dello scorso anno) non hanno dato belle notizie. Lo ha rivelato lei stessa in una storia sul suo profilo Instagram facendo capire quanto sia demoralizzata dalla notizia ricevuta. Infatti, non potrà avere figli in maniera naturale:

“Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l’ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare che l’unica tuba che ho non funzioni bene. Dovrei cominciare un percorso di fecondazione assistita ma ho paura”.

Come detto, Guenda Goria aveva raccontato della scoperta dell’endometriosi poco dopo l’uscita dal GF Vip. Questo l’ha portata a sottoporsi a un’intervento per rimuovere una grossa cisti. Dopo che i dolori erano molto diminuiti, la scorsa estate ha avuto una gravidanza extrauterina che l’ha obbligata a un ricovero d’urgenza. Il problema principale era stato causato dalla rottura di una tuba che aveva creato un coagulo di sangue molto doloroso. Quindi era stato necessario togliere immediatamente la tuba.