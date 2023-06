NEWS

Nicolò Figini | 21 Giugno 2023

Amici 22

La presunta lite al concerto di Amici 22

Ieri sera, 20 giugno 2023, è stata mandato in onda su Italia 1 il concerto di Amici 22. Questo è stato registrato ormai diverso tempo fa ed erano già uscite alcune indiscrezioni in merito ad alcune cose accadute sopra il palco e nel dietro le quinte.

Poco tempo fa, per esempio, avevamo raccontato di alcune presunte tensioni tra Wax e Aaron. Mentre quest’ultimo si stava esibendo nel suo brano “Universale“, infatti, tutti quanti stavano ballando dietro di lui. Tutti tranne, appunto, Wax. Lui era immobile e verso la fine della performance ha detto qualcosa con il solo uso del labiale, parole che secondo i fan sarebbero riconducibili a un insulto.

In queste ore, invece, è si è fatta strada una nuova indiscrezione. Sempre Wax, infatti, ha tolto il segui su Instagram a Maddalena. Più tardi, durante un Instore, il cantante avrebbe anche strappato una fotografia che lo ritraeva insieme alla ballerina. Adesso, quindi, grazie ad Amedeo Venza si aggiunge un nuovo pezzo del puzzle:

“Lite tra Maddalena e Wax dietro le quinte del programma registrato qualche giorno fa e andato in onda ieri su Italia 1. Una lite abbastanza accesa, tanto da spingere Wax a togliere il segui alla ballerina.

E sempre nella giornata di ieri Wax, mentre era a promuovere il suo disco, ha strappato la foto che lo ritraeva con Maddalena. Foto portata da alcuni fan”.

Le tensioni tra i due ex allievi di Amici 22, quindi, secondo l’influencer sarebbero nate per una lite nel backstage del concerto. Sarà davvero questo il motivo? Non ci resta che attendere le dichiarazioni da parte dei diretti interessati per averne certezza. Seguiteci, intanto, per molte altre news.