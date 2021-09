Guendalina Tavassi accusata di aver finto l’aggressione: lei pubblica altre prove

1 Interviene Guendalina Tavassi

Negli ultimi giorni a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Guendalina Tavassi. Come sappiamo infatti l’ex concorrente del Grande Fratello ha subito un’aggressione, tuttavia al momento non è chiaro quello che è successo. Poco dopo l’accaduto infatti l’influencer è stata raggiunta da FanPage. Tuttavia Guendalina ha raccontato di non poter rilasciare alcuna dichiarazione, dovendo prima parlare con i suoi avvocati. Come se non bastasse in seguito la Tavassi ha fatto ritorno su Instagram, dove si è mostrata con un occhio nero. Anche in questo caso però l’ex gieffina ha affermato di non poter dare ulteriori dettagli, pur apparendo molto provata. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non posso raccontare purtroppo quello che è successo, perché è tutto in mano agli avvocati. Quindi, vi prego, non mi chiedete cosa è successo, chi è stato, perché purtroppo non posso dirlo”.

Nel mentre in queste ore è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alcune malelingue del web infatti hanno accusato Guendalina Tavassi di aver finto l’aggressione! A quel punto su tutte le furie, come è giusto che sia, l’influencer è stata costretta nuovamente a intervenire, per fare chiarezza sulla situazione. Pur non dovendo dare alcun tipo di spiegazione, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di pubblicare altre prove dell’aggressione subita, per mettere a tacere coloro che hanno ipotizzato che stesse fingendo. La Tavassi ha così postato sui social il referto rilasciato dall’ospedale, in cui si legge chiaramente che all’ex gieffina è stato rotto il naso!

Guendalina Tavassi pubblica altre prove della sua aggressione. pic.twitter.com/gjxOZFjvnW — disagiotv (@disagio_tv) September 16, 2021

Attualmente intanto, nonostante il momento difficile, Guendalina sta cercando di voltare pagina e sta cercando di mostrarsi serena. Sui social così l’influencer ha anche spiegato il perché di questa decisione. Andiamo a rivedere le sue parole.