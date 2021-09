Guendalina Tavassi rompe il silenzio e conferma di essere stata aggredita

1 Guendalina Tavassi parla dell’aggressione

Questa mattina la figlia di Guendalina Tavassi aveva pubblicato una foto di sua madre con un occhio nero, parlando, nelle sue storie, di aggressione. Poi la foto era stata subito tolta, ma ormai in tanti l’avevano vista e salvata.

Cosa è successo alla nota influncer? È stata aggredita? E da chi? Per ore non si è saputo niente fino a quando pochi minuti fa è arrivata la conferma proprio da lei. Guendalina è stata raggiunta dalla redazione di Fanpage.it per rilasciare alcuni dichiarazioni e raccontare cosa fosse successo. E lei ha detto qualcosa. Queste le sue parole:

Non posso parlare al momento, sono ancora sconvolta, sto andando dalla polizia a fare la denuncia e devo parlare con il mio avvocato. Ho vissuto momenti migliori, ma davvero non posso parlare fin quando non avrò concluso con denunce, querele. Non posso dire dove è successo, chi è stato, ma vi ringrazio per avermi chiamata. Mi dispiace ma non posso dire nulla.

La testa giornalistica riferisce che Guendalina Tavassi ha risposto alle domande del giornalista con voce flebile ed evidentemente provata.

