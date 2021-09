1 Guendalina Tavassi vittima di un’aggressione?

Sono ormai anni che Guendalina Tavassi è uno dei volti più amati del web e del mondo dello spettacolo. Come ricorderemo anni fa l’influencer ha partecipato al Grande Fratello, e proprio in quell’occasione ha conquistato il cuore del pubblico. Da allora tuttavia Guendalina ne ha fatta di strada, e a oggi sono a migliaia coloro che la seguono con affetto. Proprio negli ultimi mesi tuttavia la Tavassi è stata protagonista del gossip e della cronaca rosa. Come sappiamo infatti dopo un lungo amore l’ex gieffina ha annunciato la separazione da suo marito Umberto D’Aponte, svelando sui social quello che è accaduto.

Come se non bastasse da qualche settimana Guendalina ha fatto discutere per via della sua nuova relazione, che naturalmente non è passata inosservata. La Tavassi si è infatti legata a Federico Perna, un ristoratore romano, e sembrerebbe che tutto stia procedendo a meraviglia tra i due. Ciò nonostante in queste ultime ore qualcosa ha attirato l’attenzione del web, e sta facendo discutere gli utenti sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Tutto è iniziato quando Gaia Nicolini, figlia dell’ex concorrente del Grande Fratello, ha postato sui suoi social una foto di sua madre con un occhio nero. Lo scatto tuttavia poco dopo è stato rimosso, ciò nonostante ha fatto il giro del web e a quel punto alcuni utenti hanno ipotizzato che Guendalina Tavassi sia stata aggredita! Ciò nonostante al momento l’influencer non ha ancora commentato l’accaduto e non è chiaro dunque quello che è accaduto in realtà.

Non è escluso tuttavia che nelle prossime ore la Tavassi intervenga per raccontare al suo pubblico la verità. Nel mentre solo qualche giorno fa Guendalina è stata protagonista di un atto vandalico. L’auto dell’ex gieffina è stata infatti distrutta e naturalmente sui social non è mancato un lungo sfogo. Rivediamo le sue dichiarazioni.