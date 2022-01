Guendalina Tavassi dopo l’aggressione al fidanzato

Il fidanzato di Guendalina Tavassi, qualche tempo fa, è stato aggredito fisicamente. Lei e Federico Perna si trovavano in macchina fuori dalla scuola dei figli dell’influencer. Al compagno dell’ex gieffina avrebbero morso un orecchio e dato un pugno in un occhio. Pare che esistano anche dei video mai diffusi che testimonierebbero l’accaduto. Dopo una giornata in ospedale e un po’ di paura Federico è stato dimesso e Guendalina ha ringraziato tutti per il supporto. Solo in queste ore, però, ha parlato direttamente con i follower in delle Stories Instagram:

Ciao, ragazzi, eccoci qua. Non so da dove iniziare. Non posso dirvi che sto bene perché sono tragedie che ti segnano a vita. Ma poteva finire anche peggio. Mi ritrovo ogni volta a dover iniziare da capo. Con delle ferite più grandi, Con degli episodi che vorresti scomparissero dalla testa delle persone. Ora è successo a me ma accade a milioni di persone al giorno. Io però, purtroppo o per fortuna, qui sopra oltre a condividere le cose leggere per farci una risata, ci lavoro anche.

Nel video qui di seguito, poi, Guendalina Tavassi continuano affermando di voler riprendere la sua vita in mano:

Devo continuare e riprendere la mia vita in mano. Perché vivere nel terrore, nella paura e nell’angoscia non è vita. Uno si fa forza per i bambini che non c’entrano niente, che sono anime pure. Io cerco sempre di trovare nel sorriso una difesa, non giudicate. Ognuno ha il suo carattere. Lo faccio per non dare dispiacere a loro e alla gente che mi vuole bene. Il mio tendere sempre a sminuire e sdrammatizzare, purtroppo, ad alcuni di voi non piace perché vogliono sempre vedere la tragedia. Io sto male, me lo tengo dentro. Sta male chi mi sta accanto. Non è neanche giusto far vedere tutto ciò qui sopra.

Il desiderio di buttarsi tutto alle spalle

Guendalina Tavassi, quindi, ha dichiarato di voler lasciarsi tutta questa brutta esperienza alla spalle e tornare a utilizzare i social per svagarsi:

Voglio continuare a utilizzarlo per passare il tempo e farci una risata. Ho il diritto di trovare la mia serenità e pensare a cosa più leggere. Perché le tragedie sono all’ordine del giorno. Se riusciamo a trovare la forza per andare avanti abbiamo già vinto tutto. Terminiamo qui questo capito orribile della mia vita.

Infine l’influencer ha voluto ringraziare tutti i suoi fan per il sostegno che le hanno dato in questo periodo buio e l’affetto che le hanno trasmesso:

Aiutatemi a tornare spensierata e serena qui sopra con voi. Grazie per tutto il vostro supporto e i messaggi. Speriamo che avvenimenti del genere non succedano più. Auguro cose più belle a chi mi vuole bene e anche a chi non m vuole bene.

