1 Le parole di Antonella Elia

Come sappiamo solo lo scorso anno Antonella Elia ha ricoperto il ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip 5, dopo aver partecipato al reality come concorrente. Con i suoi modi di fare pungenti, la showgirl ha sempre detto la sua senza peli sulla lingua, scontrandosi spesso anche con alcuni Vipponi del reality. Quest’anno invece a prendere il posto della Elia e di Pupo sono state Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. In queste ore così Antonella ha rilasciato una lunga intervista a Super Guida Tv e nel corso della chiacchierata ha espresso il suo pensiero sulle due opinioniste del Grande Fratello Vip 6. Queste le sue dichiarazioni:

“Se mi piacciono le opinioniste? Come faccio a rispondere? Dovrei dire con eleganza no comment. I concorrenti stanno facendo il loro e il pettegolezzo è ovunque. Ognuno ha le proprie simpatie o le proprie antipatie. L’importante è che del Grande Fratello se ne parli. Sulle opinioniste è meglio che non mi esprima. Adriana Volpe riesce a mantenere un equilibrio che non le fa patire dei danni e quindi riesce uscirne con diplomazia. Per quanto riguarda Sonia, devo dire che non ne dice una giusta”.

E ancora Antonella Elia parlando di Sonia Bruganelli e di Adriana Volpe aggiunge:

“Non concordo su nulla di quello che dice Sonia. Credo che lei dica certe cose senza essere convinta. Ormai ha preso una posizione e la segue ma se ci riflettesse capirebbe che le cose non sono come le racconta lei. Adriana invece ha detto delle cose che condivido su Alex Belli. Mi dispiace solo che abbia detto una cosa appropriata salvo poi scusarsi. Nessuno è focalizzato davvero su quello che sta facendo come opinionista”.

Ma non è finita qui. Antonella Elia infatti ne ha anche per alcuni dei Vipponi di questa edizione. Andiamo a scoprire chi sono i suoi concorrenti preferiti e chi invece non sopporta.