Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

verissimo

Il ricordo di Guendalina Tavassi

Un pomeriggio molto intenso quest’oggi a Verissimo con ospite, tra i tanti, Guendalina Tavassi. L’ex protagonista dell’Isola dei Famosi ha parlato delle tappe più complicate della sua vita:

“Diciamo che ho sempre avuto una vita difficile, mi auguro la serenità in questo 2023. Ho avuto una vita travagliata, ma sono una persona iperattiva e sempre con il sorriso. Ne ho passate tante però”.

Oltre alla separazione dei suoi genitori e al distacco da suo fratello Edoardo per diversi anni (si vedevano per poco tempo mediante l’intervento di psicologi o assistenti sociali), ci sono state altre tappe dolorose. Guendalina Tavassi ha raccontato infatti come lei sia andata a vivere con il papà ed Edoardo con sua mamma:

“Sono andata a vivere con papà poi e sono cresciuta senza un riferimento femminile. Mamma la vedevo un’ora a settimana. È stato orribile. C’erano i nonni a cui ero legatissima, sono stati meravigliosi e non ci hanno mai fatto mancare nulla e hanno cercato di mediare”.

Così Guendalina Tavassi ha rivelato come ha affrontato il tutto e ha parlato di un altro momento difficile della sua vita. Quando è rimasta incinta, ancora minorenne, a soli 17 anni:

“Sono diventata mamma a 17 anni e ho bruciato tutte le tappe e anche mia mamma è successo lo stesso. Io mi sono ritrovata in difficoltà e sola. Mamma ha cercato di sostenermi, papà non voleva che portassi avanti la gravidanza. Io avevo programmato di interrompere la gravidanza, ma poi sono scappata ed è il regalo più grande.

Così ho continuato i miei studi e ho fatto gli esami di maturità con la mia bambina. Oggi ha 18 anni. Mi fa dannare perché ha un carattere forte, ma è stato un grande dono. Mi ha salvato la vita. Con mio papà ho avuto grande libertà, ma è importante saper dire no. Ho bruciato tutte le tappe, frequentavo gente più grande di me e brutte compagnie. Avere una figlia giovane mi ha fatto responsabilizzare”. (QUI IL VIDEO)

Successivamente ha anche raccontato le successive due gravidanze e il rapporto con i suoi figli. Lei ha detto di essere molto protettiva con loro, anche troppo forse. Nonostante le difficoltà, però, li vede sereni. Infine Guendalina Tavassi ha parlato anche dell’amore. Ha raccontato di sentirsi molto felice accanto a Federico, il suo attuale compagno e detto che le piacerebbe avere un figlio da lui un giorno, ma più in là.

Infine un pensiero su suo fratello Edoardo Tavassi, ora nella Casa del GF Vip 7, il quale ha intrapreso una conoscenza con Micol Incorvaia: “Mio fratello non vedo l’ora di vederlo, il più tardi possibile. Ma non vedo l’ora di vederlo per prenderlo in giro, perché lui mi stuzzica sempre sul mio rapporto con Federico. Lui è uno totalmente freddo, l’amore sì. Come vedo lui e Micol? Bene e rivedo me e Federico. Lo vedo tanto, troppo appiccicoso, amorevole e che sta sempre a baciarla e riempirla di complimenti. Non è da Edoardo e l’ho visto da fidanzato. Si è rimbambito. Mi fa piacere e spero abbia e abbiamo trovato la sua donna ideale”.