Andrea Sanna | 14 Gennaio 2023

Amici 22

Nuova teoria su Amici 22

Continua il mistero sulla notte di Capodanno ad Amici 22. Come avrebbe spiegato Maria De Filippi durante le registrazioni della puntata del 15 gennaio, si è verificato un fatto molto grave. Non è entrata nei particolari e non sono state mostrate immagini o video dell’accaduto. Nonostante ciò non sono mancati i provvedimenti disciplinari e qualcuno ha persino rischiato il proprio posto nel programma.

Intanto sul web si è fatta largo più di una ipotesi e diversi utenti hanno avanzato teorie su cosa potrebbe essere successo davvero ad Amici 22, tra cui quella legata alla noce moscata (QUI I DETTAGLI). Questione che, tra l’altro, ha già ricevuto già una prima smentita da parte della sorella di NDG. La familiare del giovane cantante ha infatti invitato il popolo della rete a evitare di scrivere inesattezze.

Intanto però gli utenti non contenti hanno continuato la loro ricerca e ora è emersa un’altra teoria, che vi riportiamo qui di seguito. Questo quanto pensa qualcuno su Amici 22: “L’idea di fare i tatuaggi è stata di NDG e Tommy. Wax ha realizzato i tatuaggi a se stesso e agli altri. Ecco perché Maria De Filippi ha detto che è il capobanda. La Cuccarini ha detto che non andrebbe fatto neanche fuori perché un tatuaggio da soli può portare a infezioni. Sono stati in tanti a fare il tatuaggio perché non essendo illegale come cosa non pensavano ci fossero delle conseguenze”.

La teoria su Amici 22

Ci teniamo a precisare che si tratta di spiegazioni che stanno cercando di darsi gli utenti, i quali in questi giorni sembrano essersi trasformati in detective alla ricerca della verità! Sono tutte idee che leggiamo in rete e che, a oggi, non sembrano corrispondere alla realtà dei fatti, mai emersa realmente.

Unica cosa certa è che domani Amici 22 torna con l’appuntamento fisso su Canale 5 e finalmente forse si riuscirà a capire qualcosa in più a riguardo.