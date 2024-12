Angelo Madonia non ci sta e replica alle accuse che Selvaggia Lucarelli gli ha rivolto in diretta a Ballando con le Stelle

Ieri sera, nel corso della diretta di Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli ha lanciato alcune accuse ad Angelo Madonia. Il ballerino tuttavia non ci sta e replica alla giornalista.

La replica di Angelo Madonia

Ancora una volta si torna a parlare di Angelo Madonia. Come tutti sappiamo, in questi giorni il maestro è stato allontanato da Ballando con le Stelle a causa di alcune divergenze professionali. Ieri sera tuttavia, nel corso della nuova diretta, il ballerino ha fatto il tifo sui social per la sua compagna Sonia Bruganelli, che è tornata in studio per contendersi il ripescaggio con gli ex concorrenti eliminati nelle puntate precedenti. Dopo l’esibizione della produttrice televisiva però a intervenire è stata Selvaggia Lucarelli, che a quel punto ha lanciato una stoccata a Madonia. Queste le dichiarazioni della giornalista, che ovviamente non sono passate inosservate:

“Trovo molto inelegante che da casa Madonia posti la card della fidanzata e dica di votare lei dopo che ha fatto un percorso a Ballando con Federica Pellegrini. Se volevamo toglierci il dubbio che ci fosse un po’ di ineleganza in tutta questa storia, ce lo siamo tolti”.

Naturalmente Angelo Madonia non è rimasto in silenzio e così sui social ha replicato alle accuse di Selvaggia Lucarelli. Commentando proprio un post della giudice di Ballando con le Stelle, il ballerino ha affermato senza peli sulla lingua: “Selvaggia per dare un’informazione corretta… l’ho fatto ogni volta che era in ballottaggio, non solo stasera. Buon lavoro”.

Insomma, nonostante l’addio al talent show di Milly Carlucci, si sta continuando a parlare di Madonia. Nel mentre ieri sera è stato annunciato che Federica Pellegrini proseguirà il suo percorso al fianco di Pasquale La Rocca, che ha accettato di correre in aiuto della campionessa dopo il ritiro di Nina Zilli e dopo l’infortunio di Samuel Peron.