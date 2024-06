Il successo di Hair Couture, punto di riferimento per la cura personale in tutta la Versilia, da Pietrasanta a Massa

Hair Couture è un punto di riferimento per le persone che frequentano la Versilia.

Continua la crescita di Hair Couture, il marchio creato da Klodiana Perndrecaj, che dalla Versilia ha lanciato un nuovo modo di gestire le attività dei centri di estetica e di cura dei capelli.

Locali arredati con grande gusto ed eleganti, un’oasi dove la clientela può rilassarsi e dedicarsi alla cura della propria persona. Personale di alta professionalità al servizio dei clienti per offrire trattamenti di bellezza con prodotti esclusivi e cura dei capelli con acconciature di tendenza, per le magiche notti della Versilia.

Hair Couture è presente in Versilia con saloni benessere a Massa, Pietrasanta e Forte dei Marmi. Ed è anche presente, da cinque stagioni, all’interno del prestigioso stabilimento balneare Twiga Beach Club di Forte dei Marmi. Una iniziativa che si è rivelata vincente: aprire un locale per la cura della persona e per i trattamenti dei capelli all’interno di uno stabilimento balneare offre un servizio in più per chi si rilassa, in uno dei punti di riferimento della Versilia.