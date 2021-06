1 Nuove accuse a Harry e Meghan

Sono ormai mesi che Harry e Meghan sono al centro dell’attenzione mediatica. Come è noto dopo l’addio alla Royal Family inglese, il Duca e la Duchessa di Sussex hanno lasciato Londra per trasferirsi in America, e attualmente vivono a Los Angeles, dove hanno iniziato una nuova vita. Da quel momento i rapporti con la famiglia reale si sono del tutto freddati, e proprio la coppia alcuni mesi fa ha mosso specifiche accuse ad alcuni parenti nel corso di un’intervista bomba con Oprah Winfrey. Nel mentre poche settimane fa per di più la Markle ha dato alla luce la sua secondogenita, Lilibet “Lili” Diana, il cui nome omaggia non solo la Regina Elisabetta, ma anche Lady Diana.

In queste ore intanto Harry e Meghan sono nuovamente finiti al centro dell’attenzione mediatica e della polemica. I Sussex infatti sono stati accusati di rubare dell’acqua sacra per innaffiare il loro giardino! Ad avanzare le critiche al Principe e alla Markle sono stati i membri della comunità dei Chumash, un popolo di nativi americani che si è insediato nella parte costiera della California migliaia di anni fa. I Sussex tuttavia non sarebbero gli unici a utilizzare le risorse idriche offerte dal sottosuolo. Anche gli abitanti della zona infatti sarebbero “colpevoli” di rubare l’acqua sacra, e ciò per la comunità risulta essere un vero e proprio sacrilegio. La leader della tribù, Eleanor Fishburn, parlando col Sun ha così specificato:

“Per noi quest’acqua è pura, è un’acqua santa e un’acqua cerimoniale. E come popolazione autoctona per noi è sacra e l’idea che le persone della zona utilizzino l’acqua delle sorgenti per le loro case è inaccettabile”.

Ma non solo. Eleanor Fishburn avrebbe proposto anche un incontro con Harry e Meghan, per cercare di risolvere in modo pacifico la questione. Ma come si evolveranno le cose? Non resta che attendere per scoprirlo. Nel mentre qualche ora fa è emerso un retroscena su una presunta lite che sarebbe avvenuta tra il Duca di Sussex e suo fratello William durante il funerale del Principe Filippo. Rivediamo cosa sarebbe accaduto.