1 Il nome della figlia di Harry e Meghan

Sono passati alcuni mesi da quando Harry e Meghan hanno annunciato di essere in attesa di una figlia, la cui nascita è già attesissima. Solo qualche giorno fa la Duchessa di Sussex era stata ricoverata in ospedale, e in molti avevano così ipotizzato che la Markle stesse per avere un parto anticipato. Tuttavia al momento la consorte del Principe è ancora in dolce attesa, e tra sole poche settimane darà alla luce la sua secondogenita. La bambina tuttavia, a differenza di Archie, al momento della nascita non riceverà alcun titolo reale, per via della frattura venutasi a creare tra i Sussex e la Royal Family inglese.

Ciò nonostante in molti attendono il momento in cui la figlia di Harry e Meghan verrà al mondo e nel mentre gli scommettitori stanno già ipotizzando quale sarà il nome della bambina. Dopo decine di ipotesi adesso arriva una news che sta già facendo discutere, e che ha colpito il web intero. Stando a quanto riportano i bookmakers britannici, e come svela anche FanPage, sembrerebbe che il nome della piccola possa essere un omaggio al Principe Filippo, morto solo lo scorso mese. Secondo quanto si legge, sembrerebbe che Harry e la Markle stiano infatti optando per il nome Philippa! Ecco quanto scrive FanPage in merito:

“Tra i bookmakers britannici sta circolando un’ipotesi sempre più papabile: la figlia dei Sussex potrebbe chiamarsi Philippa in onore del compianto marito della sovrana. Ad ora il nome viene dato 3/1, dunque sarebbero moltissime le scommesse che starebbero arrivando da ogni parte del mondo. Quali sono gli altri nomi che al momento sembrano essere i preferiti dai sudditi per la figlia di Harry e Meghan? Al primo posto c’è Diana, in molti amerebbero un omaggio alla mamma del principe, donna dall’innata eleganza e gentilezza. Al secondo si classifica invece Lily in onore della Elizabeth The Queen, mentre a seguire ci sono possibilità come Allegra, Alexandria, Emma e Victoria”.

Cosa accadrà dunque? Harry e Meghan chiameranno davvero la loro seconda figlia Philippa in omaggio al Principe Filippo? In attesa di ulteriori news in merito, vediamo quali sono gli inconveniente di tale nome.