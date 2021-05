1 Parto anticipato per Meghan Markle?

Sono ormai mesi che Meghan Markle è al centro dell’attenzione mediatica mondiale. Dopo l’addio alla Royal Family inglese infatti la moglie del Principe Harry ha fatto a lungo discutere i tabloid e non solo. Come sappiamo da poco più di un anno il Duca e la Duchessa di Sussex si sono trasferiti in America e attualmente vivono a Los Angeles. Solo poche settimane fa però la coppia è finita nuovamente al centro dello scandalo, a seguito dell’intervista bomba che Harry e Meghan hanno rilasciato ad Oprah Winfrey, che ha sollevato non poche polemiche.

Come è noto infatti sia il Principe che la Markle hanno mosso delle specifiche accuse alla Famiglia Reale, con dichiarazioni che hanno sconvolto il mondo intero. Il web nel mentre si è diviso. Mentre c’è chi crede alle parole dell’ex attrice, tanti altri hanno duramente attaccato la Duchessa, schierandosi contro di lei.

Nel mentre Meghan Markle come è noto attualmente è in dolce attesa e a causa di alcune complicazioni legate alla gravidanza non ha presenziato al funerale del Principe Filippo. Nonostante la nascita della figlia dell’ex attrice e di Harry fosse prevista tra qualche settimana, sembrerebbe che Meghan sia attualmente ricoverata in ospedale e che possa avere un parto anticipato. A lanciare l’indiscrezione bomba è stato New Idea. Il tabloid ha svelato che Meghan sarebbe stata vista entrare in una clinica di Santa Barbra a bordo di un suv. Al momento però né dalla struttura né dai Sussex sono giunte notizie in merito, e non è chiaro dunque cosa potrebbe accadere.

Di certo a breve, se Meghan dovesse avere un parto anticipato, tramite dei portavoce ufficiali ne sapremo di più in merito, e prontamente vi aggiorneremo con tutte le ultime news. Nel mentre qualche giorno fa è stato svelato il presunto vero motivo per cui la Markle non avrebbe presenziato al funerale di Filippo. Rivediamo cosa è accaduto.