Harry e Meghan, sfiorato un incidente in auto mentre venivano inseguiti dai paparazzi

Debora Parigi | 17 Maggio 2023

Inseguimento automobolistico ai danni di Harry e Meghan

Bruttissima storia quella riportata dal portavoce di Harry e Meghan a un’agenzia stampa. I due coniugi sono infatti finiti al centro di un inseguimento automobolistico da parte dei paparazzi. E così si riaccende l’incubo di Lady Diana, morta in un incidente stradale a Parigi proprio a seguito di un inseguimento auto da parte di alcuni paparazzi.

Il portavoce della coppia ha parlato con l’agenzia stampa Reuters. E ha rivelato che i due, insieme alla madre di lei, sono stati coinvolti nella notte in un inseguimento che poteva avere degli effetti catastrofici. “La scorsa notte, il duca e la duchessa del Sussex e la signora Ragland sono stati coinvolti in un quasi catastrofico inseguimento in macchina per mano di un gruppo di paparazzi molto aggressivi”, ha raccontanto il portavoce.

Harry e Meghan (insieme alla madre di lei) erano di ritorno dal gala di Ms. Foundation alla Ziegfeld Ballroom di New York. Nella serata Meghan era stata tra l’altro premiata con il “Woman of vision” per il suo impegno nella difesa delle donne. L’inseguimento che i duchi del Sussex hanno subito ha coinvolto anche altri mezzi, pedoni e agenti della polizia. “Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altri conducenti sulla strada, pedoni e due agenti del NYPD”, ha consluso il portavoce della coppia.

Tra l’altro la presenza incombente dei media nella vita del duca e della duchessa è un argomento che molte volte viene fuori nei loro racconti. E di poche ore fa è anche la notizia di un uomo arrestato per stalking nei confronti della coppia. La security dei due avrebbe chiamato la polizia di Santa Barbara perché l’uomo sarebbe stato troppo vicino alla casa dei due a Montecito.