NEWS

Nicolò Figini | 17 Maggio 2023

Amici 22

Presunte tensioni dopo Amici 22

Da meno di una settimana si è svolta la finale di Amici 22 e in questa occasione è stato proclamato come vincitore Mattia Zenzola. Il ballerino è riuscito a battere al televoto prima Isobel nel corso della prima manche e poi Angelina durante la seconda manche. Alla fine ha portato a casa la coppa e 150 mila euro, i quali verranno divisi a metà:

“I soldi verranno divisi. Il pensiero di poter riuscire finalmente a ripagare i miei genitori è qualcosa di stupendo. E il pensiero di poter dare qualcosa a loro mi rende felice. Quindi in parte sono per loro, per quello che hanno fatto per me.

La restante la metterò da parte per investirla nel mio sogno, in quello che voglio fare. Il mio sogno è vivere di arte. Non intendo solo dal punto di vista della danza. Mi piace l’arte, la recitazione, il cinema. Mi piace la musica. Voglio scoprirmi ancora di più, sono curioso”.

In queste ore, però, è uscita fuori un’indiscrezione del tutto inaspettata. A rilasciarla ci ha pensato Amedeo Venza, il quale sta rispondendo a delle domande dei fan su Instagram. All’interno delle sue Stories qualcuno gli ha chiesto se avesse dei gossip mai usciti in merito ad Amici 22.

A questo punto l’influencer ha pubblicato la foto di Wax e Mattia Zenzola. Poi sotto ha scritto: “Ve ne do uno fresco fresco. Pare ci sia stata aria di tensione tra i due ex compagni durante la festa di Amici“. Ovviamente non possiamo sapere cosa ci sia di vero oppure no. In caso, quale potrebbe essere stato il motivo scatenante?

Tensioni tra Mattia Zenzola e Wax dopo Amici 22?

Ado oggi rimangono solo ipotesi da prendere con le pinze. Nel caso in cui dovessimo recuperare maggiori informazioni non esiteremo ad aggiornarvi. Continuate a scriverci, nel mentre, per non perdervi tante altre news.