Come ormai tutti sappiamo bene, sono anni che tra Harry e William ci sono non poche tensioni. I due fratelli infatti a causa di alcuni dissapori non sarebbero più uniti come un tempo, e nel corso dei mesi numerose sono state le speculazioni su quello che sarebbe accaduto all’interno della Royal Family. La morte della Regina Elisabetta tuttavia potrebbe aver riavvicinato i Principi, e il mondo intero attende di scoprire cosa accadrà tra loro nelle prossime settimane. Solo pochi giorni fa, a sorpresa, Harry, sua moglie Meghan Markle, il neo eletto Principe del Galles e Kate Middleton si sono riuniti per la prima volta dopo più di due anni. Il quartetto ha infatti salutato la folla al Castello di Balmoral, dove si è spenta Sua Maestà, per poi ispezionare tutti gli omaggi floreali e i biglietti che i sudditi hanno lasciato per Elisabetta.

Successivamente, nel giorno del funerale della Regina, è accaduto qualcosa che non è passato inosservato, e che sta facendo discutere il web. Giunti all’interno dell’Abbazia di Westminster per la funzione, i quattro hanno preso posto allo stesso banco, insieme a Principi George e Charlotte, figli dei Duchi di Cambridge e di Cornovaglia. Pochi secondi prima di accomodarsi però i due fratelli si sono scambiati delle parole, e a quel punto il web è letteralmente esploso.

In molti infatti sono chiesti cosa si siano detti Harry e William al funerale della Regina Elisabetta, e adesso sembrerebbe essere giunta la risposta. L’esperto lettore del labiale Jacqui Press ha infatti parlato al Daily Mail, svelando cosa sarebbe accaduto. Stando alle sue dichiarazioni, pare che Harry abbia chiesto a suo fratello, che si trovava all’ingresso del banco: “Dobbiamo passare per primi?”. A quel punto sarebbe arrivata la replica di William, che dopo aver fatto un cenno col capo si è rivolto a sua moglie Kate affermando: “Fallo passare prima”.

Prince William ushers Harry and Meghan to their seats for Queen's committal service at Windsor pic.twitter.com/5N4Nl7RJya — The Sun (@TheSun) September 19, 2022

Ma cosa accadrà adesso tra i due fratelli? La morte di Sua Maestà servirà a riunirli? Mentre attendiamo di capirlo, rivediamo cosa è accaduto qualche giorno fa, quando sia Harry che suo fratello hanno ricordato la Regina.