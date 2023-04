NEWS

Andrea Sanna | 13 Aprile 2023

meghan markle Principe Harry

All’incoronazione ci sarà Harry, ma da solo!

Dopo rumor e indiscrezioni il principe Harry si è finalmente esposto: all’incoronazione solenne di re Carlo e della regina consorte Camilla ci sarà! Il secondogenito di Sua Maestà ha sciolto la riserva e confermato la sua presenza all’abbazia di Westminster, a Londra, il 6 maggio.

La notizia arriva direttamente da Buckingham Palace, che ne ha reso nota la partecipazione. Nel comunicato si apprende, però, che Harry non sarà accompagnato da sua moglie, ma presenzierà da solo. Meghan Markle, seppur invitata, non ci sarà. Stavolta dunque la coppia sarà costretta a dividersi. Ma come mai? Da palazzo fanno sapere, in versione ufficiale, che la duchessa di Sussex resterà negli USA.

Harry e Meghan vivono negli States dal 2020, a seguito della rottura con la Famiglia Reale. Così la Markle rimarrà a casa ad accudire i figli Archie (che nemmeno a dire quel giorno festeggia 4 anni) e Liibet Diana. La stampa inglese, però, crede che sia un segnale di ulteriore spaccatura da parte della duchessa. L’incertezza sulla loro presenza, infatti, secondo il Mirror, avrebbe generato non poca agitazione tra gli addetti ai lavori e ritardi.

A dare all’occhio è il fatto che, in ogni caso, nell’esposto di Buckingham Palace i figli dei duchi di Sussex vengano definiti principini, nonostante i problemi avuti in famiglia. Archie e Lilibet sono rispettivamente sesto e settima nella successione al trono. I figli di Harry e Meghan hanno acquisito questo titolo dopo la scomparsa della regina Elisabetta II e l’ascesa al trono di Carlo. Ma è la prima volta che viene scritto pubblicamente.

Ora tutti si domandano quale sarà l’accoglienza della famiglia nei confronti di Harry, a seguito degli ultimi avvenimenti. Specie dopo la pubblicazione del libro scandalo (tra i più acquistati al mondo), Spare! Questo è stato infatti un altro segnale di spaccatura profonda tra le parti. Ma chissà che questo gesto, forse, non possa pian piano ricucirne i rapporti. Difficile a dirsi.

In ogni caso la Royal Family continua ad avere gli occhi puntati addosso e in vista di questa importante celebrazione l’attenzione dei media è altissima!