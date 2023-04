NEWS

Redazione | 12 Aprile 2023

Paolo Bonolis

Arriva la smentita di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Nessuna separazione in vista per Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. A lanciare la bomba oggi pomeriggio è stato il sito Dagospia. Questo un estratto del pezzo che anche noi di Novella 2000 abbiamo riportato, per dovere di cronaca.

È arrivata al capolinea la storia tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. Dopo 25 anni insieme e 3 figli, è finito l’amore ma non la stima e l’affetto. I due hanno passato le vacanze di Pasqua insieme al mare e daranno la comunicazione ufficiale della loro rottura, con ogni probabilità, a Verissimo da Silvia Toffanin nel fine settimana. Le avvisaglie della fine della loro storia d’amore erano già palesi nelle recenti interviste rilasciate dalla Bruganelli: ‘Io e Paolo Bonolis viviamo in case separate. Non siamo una cosa sola ma due entità diverse che hanno scelto di vivere insieme e, ora che i figli sono più grandi, possono anche permettersi di riprendere in parte i propri spazi. Non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo…

A distanza di qualche ora dalla divulgazione, quella che era stata data per indiscrezione si è rivelata un falso. In un video comune, Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno infatti smentito le fonti e il rumor con ironia.