1 Il battesimo della figlia di Harry e Meghan

A qualche tempo di distanza dalla nascita di Lilibet Diana, Harry e Meghan stanno pensando al suo battesimo. Ancora non si sa molto e le informazioni che stanno circolando in queste ore non sono confermate. Tuttavia, secondo quanto riporta anche il sito Nick Swift. Non molto tempo fa, infatti, il Principe aveva detto di voler battezzare la figlia a Londra, come riferito da una fonte:

Harry aveva detto a più persone che volevano battezzare Lili a Windsor, proprio come il fratello. La coppia è felice di attendere fino a quando le circostanze lo permetteranno.

Ultimamente, però, sembra che un esperto della Famiglia Reale abbia informazioni diverse. Richard Fitzwilliams, infatti, ha rivelato che la coppia vorrebbe che l’evento avvenisse in California. La ragione starebbe nel fatto di voler realizzare una cerimonia privata e non vorrebbero seguire le tradizioni della Corona. Questo il discorso nel dettaglio:

Le relazione di Harry e Meghan con la stampa inglese è crollata quando Archie è stato battezzato con cerimonia privata e i nomi del padrino e della madrina non sono stati rivelati. I Reali volevano fare le cose a loro modo e così hanno fatto.

Inoltre pare che l’evento dovrebbe avvenire nella casa di Meghan in segreto e senza le controversie che hanno seguito il battesimo di Archie. Insomma, non abbiamo informazioni certe. Dovremmo aspettare e vedere quello che accadrà. La Regina, così come il resto della famiglia, non ha ancora visto la piccola Lilibet Diana e non si sa quando accadrà. forse a settembre 2021, quando verrà realizzato un nuovo tributo a Diana. Oppure per il Giubileo di Sua Maestà nell’estate del prossimo anno.

Nel frattempo il principe Harry sta lavorando a una biografia mentre, insieme alla moglie Meghan, si occupa anche di alcuni progetti per Netfix.