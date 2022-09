Harry non canta l’inno durante il funerale della Regina Elisabetta: il dettaglio non sfugge ai telespettatori (VIDEO)

1 Harry non canta l’inno God Save the King

Questa mattina si è svolto il funerale della Regina Elisabetta. Un evento seguito da tutte leTV mondiali e che ha visto anche la partecipazioni di altre figure regnanti e capi di Stato. Tutto è iniziato questa mattina presto per poi arrivare ai funerali (alle 11 ora inglese) e che ha visto poi il corteo funebre realizzato nei mini dettagli. Occhi puntati ovviamente su tutta la Famiglia Reale: da Re Carlo a Harry.

Proprio su Harry in tanti hanno notato un particolare durante la cerimonia funebre e in particolare durante l’inno God Save the King. Attraverso i filmati della diretta televisiva, il pubblico si è accorto che il fratello di William non cantava l’inno. Un dettaglio che ha fatto molto parlare e che vede varie teorie.

Quasi sicuramente il principe era molto provato e commosso, quindi bloccato nel cantare l’inno. Ma c’è chi invece ha visto il gesto come qualcosa di premeditato e quindi di ribellione nei confronti del padre. Si vocifera di un recente litigio tra Re Carlo e i duchi di Sussex (Harry e Meghan appunto) dopo la scelta di Carlo III di privare la coppia del tittolo di Altezza Reale, come riporta Fanpage.it.

Ma anche Re Carlo III non ha cantanto l’inno, ma su di lui si è vista subito la commozione, dato che alcune lacrime sono scese dal suo volto. Vediamo tutto il video della scena…