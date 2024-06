NEWS

Vincenzo Chianese | 24 Giugno 2024

In queste ore Harry Styles è stato beccato a fare compere in un mercato di Roma: le foto fanno il giro del web

Se siete a Roma tenete gli occhi aperti! In queste ore infatti Harry Styles è stato beccato a fare compere in un mercato della Capitale.

Harry Styles beccato a Roma

Sono ormai diversi anni che Harry Styles è uno degli artisti più amati e seguiti al mondo. Col passare del tempo il giovane cantante ha saputo imporsi sulle scene e a oggi è uno nomi più celebri della musica. Solo lo scorso anno, come di certo in molti ricorderanno, l’ex membro degli One Direction è arrivato a Campovolo per un concerto evento, che ha chiuso ufficialmente la sia lunghissima tournée mondiale. Da quel momento Harry si è preso una meritata pausa e attualmente sta iniziando a lavorare al suo prossimo album di inediti, che potrebbe vedere la luce nei mesi a venire.

I fan intanto attendono con grande ansia il ritorno di Styles, ma al momento non è ancora ben chiaro quando arriverà nuova musica. Attualmente dunque l’artista inglese si gode questo periodo e non mancano anche piccole vacanze. Proprio in questi giorni infatti il cantante è tornato nel nostro paese ed è stato avvistato nella nostra capitale. Ma non solo. Nelle ultime ore qualcosa ha lasciato il web intero a bocca aperta.

Harry Styles è stato infatti beccato mentre faceva compere in un mercato di Roma e a quel punto nel giro di pochissimi minuti le foto hanno fatto il giro del web. Naturalmente i fan italiani si sono già messi alla ricerca del cantante e qualcuno potrebbe aver avuto fortuna.

Insomma non resta che tenere gli occhi ben aperti e sperare di poter incontrare anche per pochi secondi Harry. Il pubblico intanto attende il ritorno di Styles in Italia anche in concerto, tuttavia per i live bisognerà attendere ancora un po’. L’attesa però verrà di sicuro ripagata e senza dubbio ne vedremo di belle.