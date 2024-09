Heather Parisi, ospite nella nuova puntata di Verissimo, ha parlato del rapporto con la figlia Jacqueline e ha smentito tutti i rumor degli ultimi giorni. Ecco che cosa ha rivelato.

Heather Parisi sul rapporto con la figlia Jacqueline

Questo pomeriggio Heather Parisi è stata ospite a Verissimo con Silvia Toffanin e ha parlato del rapporto con la figlia Jacqueline. Secondo i rumor, infatti, tra loro ci sono state un po’ di tensioni nel corso del tempo e di certo non hanno aiutato le voci di corridoio che si sono diffuse in questi giorni.

Stando a delle indiscrezioni la showgirl non avrebbe avuto intenzione di conoscere il suo futuro nipotino. Ricordiamo che Jacqueline è attualmente impegnata con il cantante Ultimo e insieme stanno aspettando un maschietto. Tuttavia la Parisi ha smentito in tutti i modi i giornalisti che hanno alimentato tale polemica:

“Divento nonna, ti rendi conto? Ora che davvero divento nonna sono estasiata. Tutta la polemica che è nata… Non so tu, ma la nonna non è la protagonista. Qui i veri protagonisti sono la mamma e il papà. I giornali devono smetterla di scrivere bugie, tantissime bugie. Questi pseudo influencer devono smetterla di mettermi parole in bocca, mi sto stufando.

Io sono davvero felice e non vedo l’ora di conoscere i miei nipoti. Chi scrive questo vuole creare solo odio, una cosa bruttissima. Perché non vorrei incontrare mio nipote? Ci mancherebbe altro! La gente non deve credere a presunte dichiarazioni mie, quando parlo lo faccio sui social”.

In un secondo momento Heather Parisi ha riportato alla mente anche alcune polemiche nate qualche anno fa. Il tutto era partito da un’intervista fatta dalla conduttrice a Belve e da un suo commento in merito a Ultimo. La showgirl si è dispiaciuta di un gesto della figlia:

“Mi dispiace che mia figlia sia rimasta male per le ie (non) dichiarazioni. Lei ha scelto di parlare sui social dicendo cose che non avrei detto. Non si rende conto che i suoi fratelli più piccoli, che non c’entrano nulla, possono sentirsi feriti. Però può dire qualsiasi cosa voglia, non mi fraintendete”.

Oggi, però, i rapporti sarebbero migliorati e Heather Parisi non vede l’ora di conoscere il nipotino!