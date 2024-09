Fedez si è esibito in Sicilia in una serie di concerti, uno dopo l’altro, ma a un certo punto l’autotune non ha più funzionato. Il video

Nelle ultime ore Fedez è sbarcato in Sicilia per fare tre date in una sola serata. Tuttavia a un certo punto l’autotune ha smesso di funzionare lasciando ascoltare a tutti la sua voce vera e propria. Ecco la sua risposta alle critiche.

L’esibizione live di Fedez

Ieri sera Fedez è arrivato in Sicilia per esibirsi in tre date in una serata, evento che in gergo tecnico si chiama ‘tripla‘. Il suo sbarco sull’isola però non è stato dei migliori perché, non appena approdato, ha bucato una ruota del suo van e ha dovuto chiamare il soccorso stradale.

Le disavventure per il rapper però non sono terminate qui perché durante uno dei suoi show qualcosa non ha funzionato. Come possiamo sentire dal video qui sotto infatti l’autotune si è tolto e tutti hanno potuto ascoltare la sua voce naturale. Molte le critiche che gli sono arrivate dagli hater, i quali lo hanno attaccato affermando che non sa cantare.

A distanza di poche ore, questo pomeriggio, Fedez stesso ha registrato un video proprio account Instagram per replicare alle critiche. Il cantante ha ammesso di non aver fatto la sua migliore performance di sempre sulle note di ‘Sexy Shop‘ e poi ha aggiunto:

“Mai preteso di essere Celine Dion e mai detto di esserlo. Però in questo caso non ho cantato di me*da perché non c’era l’autotune, ma era impostato su una scala armonica diversa dalla tonalità del brano.

Anche se l’avesse cantata una persona intonata avrebbe stonato perché sarebbe stata portata su delle note sbagliate”.

Fedez ha quindi spiegato che si è trattato di un problema tecnico solamente su quel brano e con tali parole ha spento qualsiasi polemica. Ha ringraziato tutti i fan presenti all’evento e si è scusato ancora per non aver dato il meglio di sé in quello specifico caso:

“Mi girano un po’ le palline anche a me perché non siamo riusciti a dare il meglio e a risolvere il problema tecnico su quel brano. Avevamo tre date in una notte sola e l’ultima era alle 4 del mattino. Quindi, intanto grazie a chi è venuto perché è stato una figata, nonostante abbia fatto cag*re con ‘Sexy Shop'”.