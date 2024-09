Tornata in Italia perché ospite a Verissimo, Heather Parisi è stata attaccata perché non avrebbe fatto visita alla figlia incinta. Lei replica

Rientrata in Italia perché ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, non sono mancate le polemiche nei confronti di Heather Parisi. La showgirl, quindi, ha replicato con un post molto stizzito in cui ha parlato della sua vita privata e dei gossip che girano intorno a lei. Ecco cosa ha detto.

La replica di Heather Parisi alla polemica sul suo ritorno in Italia

In questi giorni Heather Parisi è tornata in Italia. Come sappiamo, infatti, la showgirl abita a Hong Kong insieme alla sua famiglia, cioè l’ultimo marito e i due figli avuti da lui. Il suo ritorno è dovuto alla trasmissione Verissimo. Infatti sarà ospite di Silvia Toffanin nella puntata in onda domenica 8 settembre (che è già stata registrata).

Su questa cosa sul web si sono scatenate varie polemiche contro l’ex ballerina. Le polemiche riguardano principalmente i rapporti a quanto pare del tutto rotti con la figlia Jacqueline, compagna del cantante Ultimo e incinta di un maschietto. In pratica gli utenti l’hanno attaccata perché nelle sue storie social la showgirl ha mostrato di essere andata nel programma, dal parrucchiere, ma non c’è stato nessun accenno a una presunta visita alla figlia.

E così, attraverso il suo profilo Instagram, Heather Parisi ha scritto: “Non devo difendere, proteggere o giustificare nulla della mia vita privata, non ho mai alimentato il gossip né mai lo alimenterò. Giornali e Tv lo usano come strumento di distrazione della gente. lo lo trovo uguale alla pornografia. M’infastidisce anche quando riguarda gli altri perché mi disgusta l’idea che un personaggio pubblico debba far sapere i suoi fatti privati.”

La Parisi è andata avanti parlando di ciò per cui vuole essere giudicato, criticando anche chi invece usa la vita privata per far parlare di sé. “Voglio essere giudicata per il mio lavoro, per le mie idee, per le mie battaglie invece che per il mio privato”, ha scritto. “Oggi molti personaggi del mondo dei social o dello spettacolo usano la propria vita privata per far parlare di sé. Questo succede quando non si ha nulla da raccontare dal punto di vista artistico perché non si hanno una carriera e un talento da artista. lo ho carriera e talento e non parlo dei miei fatti privati ad uso della pruderie e della morbosità di una società in cui farsi i cazzi propri non è più un valore”.

Come detto, la puntata di Verissimo con ospite Heather Parisi andrà in onda domenica 8 settembre alle 16 su Canale 5. E così scopriremo cosa ha raccontato la showgirl e di cosa invece ha preferito non parlare.