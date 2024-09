In queste ore Johnny Depp è stato paparazzato in vacanza alle Bahamas mentre ride e scherza con alcuni fan, ma qualcosa ha attirato l’attenzione degli utenti e del web. Secondo qualcuno infatti il celebre attore di Hollywood si sarebbe rifatto i denti.

I denti di Johnny Depp finiscono al centro dell’attenzione

Nelle ultime ore in rete si sta molto parlando di Johnny Depp. Il celebre e amatissimo attore hollywoodiano infatti si trova attualmente in vacanza alle Bahamas e proprio qui è stato immortalato da un barista locale. Negli scatti e nei video che stanno circolando in rete vediamo il divo americano mentre si diverte e scatta selfie con alcuni fan e ovviamente le immagini hanno fatto in breve il giro del web. Alcuni attenti utenti però hanno notato un dettaglio che non è passato inosservato e che ha dato il via a una lunga discussione sui social. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Diversi fan hanno notato un vero cambio di sorriso in Depp, che ha mostrato denti del tutto nuovi. Solo lo scorso anno, in occasione del Festival del Cinema di Cannes, la dentatura di Johnny era stata pesantemente offesa e c’è anche chi aveva criticato l’igiene orale dell’attore.

Adesso però pare che la star di Hollywood sia corsa ai ripari, al punto da sfoggiare dei denti del tutto nuovi. Negli scatti che stanno circolando in rete infatti Johnny Depp ha mostrato una dentatura perfetta. A quel punto qualcuno ha ipotizzato che l’attore si sia rifatto i denti. C’è anche però chi ha pensato che il celebre volto di Jack Sparrow abbia indossato una dentiera.

In attesa di saperne di più, poche settimane fa Depp è stato avvistato in Costa Azzurra, dove ha incontrato nientemeno che Fedez. L’attore e il rapper si sono anche mostrati insieme sui social e gli scatti hanno fatto a lungo chiacchierare il web.