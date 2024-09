In queste ore Raul Dumitras è stato protagonista di un botta e risposta social con Lino Giuliano, col quale i rapporti sembrerebbero essere più tesi che mai. Nel mentre emergono retroscena su cosa avrebbe fatto l’ex volto di Temptation Island dopo la fine del reality show.

I retroscena su Raul Dumitras

Nelle ultime ore a tornare al centro dell’attenzione è stato Raul Dumitras, che sembrerebbe aver avuto un acceso botta e risposta social con Lino Giuliano. I rapporti tra i due non sarebbero infatti idilliaci e le ultime reciproche frecciatine non sono passate inosservate. Tutto è nato quando proprio Raul ha pubblicato una storia con scritto: “Uomini si nasce, non si diventa“. Poche ore dopo a intervenire è stato Lino, che ha postato uno sfogo che secondo i più sarebbe stato rivolto proprio a Dumitras. Giuliano ha infatti dichiarato:

“Visto che ieri c’è stata una totale provocazione da parte del ragazzo, un giorno smaschererò una persona che voi tanto amate, con tanto di prove e tutta la verità. Voglio tenervelo nascosto ancora per un po’, sto solo aspettando qualche altra provocazione. E allora le maschere cadranno. È come quando qualcuno usa la maschera di The Mask: la stessa identica cosa”.

A seguito di questo botta e risposta, a dire la sua è stata anche Deianira Marzano, che ha confermato lo scontro social tra Raul Dumitras e Lino Giuliano. Ma non solo. L’esperta di gossip infatti ha fatto delle rivelazioni sull’ex fidanzato di Martina De Ioannon, raccontando cosa avrebbe fatto dopo la fine di Temptation Island. Stando a quanto si legge, Raul avrebbe avuto un flirt con gran parte delle tentatrici dell’ultima edizione. Ma non solo. Uno dei fidanzati del reality avrebbe anche ammesso che presto emergeranno ulteriori retroscena su Raul. Come se non bastasse Deianira ha aggiunto:

“Vi posso assicurare che Lino ha sbagliato su delle cose, ma lui ne sa tante di quelle che riguardano Raul e pare non sia il perfettino che vuole far credere, ma sia solo apparenza. Prima o poi sono certa che Lino parlerà”.

Ma cosa accadrà dunque nei prossimi giorni? Non resta che attendere per scoprirlo.