Heidi è una furia con Varrese: “Cos’è questo atteggiamento intimidatorio?”

Debora Parigi | 16 Ottobre 2023

Grande Fratello

Ennesimo litigio al Grande Fratello tra Heidi e Massimiliano Varrese

Non si arrestano le discussioni tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese al Grande Fratello. Ormai da ieri sera i due non fanno che litigare tutto per un dialogo tra lei e Vittorio. Specifichiamo che si è trattato di uno scambio di parole chiarificatore per tutto quello che era successo tra loro nei giorni precedenti. E hanno sottolineato più volte che hanno una bella amicizia.

Tutto questo non ha convinto Varrese. Stanotte ha guardato da lontano il loro diagolo mostrando tanta gelosia. Poi Heidi gli ha spiegato e sembrava fosse tornato tutto alla tranquillità. Ma oggi l’attore è tornato a discutere. Si è lamentato con lei che la conversazione con Vittorio è durata 40 minuti alle 3 di notte e l’ha trovata una mancanza di delicatezza nei suoi confronti. Si è rivolto anche allo stesso Vittorio che ha più volte spiegato la sua posizione, sostenendo quello che aveva detto Heidi.

E poco fa c’è stato l’ennesimo litigio dentro la Casa del Grande Fratello tra Heidi Baci e Massimiliano Varrese. Dai video pubblicati, lui a quanto pare sarebbe tornato a parlare sullo stesso argomento di prima e lei si è molto infastidita. In una scena si vede Heidi seduta sul divano e lui che discute stando in piedi piegato verso di lei. La Baci gli chiede di sedersi lì accanto invece che stare sopra, ma lui non lo fa. A quel punto lei si arrabbia e si alza spostandolo da dosso. E sbrocca. Nel cambio scena della regia, infatti, si sente lei molto arrabbiata dire a Massimiliano che deve levarsi di dosso. E a un certo punto dice: “Cos’è questo atteggiamento intimidatorio?”. Dal video vediamo Vittorio rendersi conto della discussione e controllare mentre stava cucinando.

questo ratto manipolatore che continua con questo atteggiamento intimidatorio stando faccia a faccia con heidi e poi scatta la censura per proteggerlo da un’ulteriore figura di merda pic.twitter.com/6axc8ndoZt — icarus (@aIkolizzata) October 16, 2023

Il web è veramente arrabbiato per questa situazione. La maggior parte degli spettatori è contro Varrese per questo atteggiamento nei confronti di Heidi.