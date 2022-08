Heidi Klum e il suo segreto di bellezza: “Bevo il sangue giovane di mio marito”

1 La provocazione di Heidi Klum

Una delle modelle più apprezzate e anche invidiate al mondo, stiamo parlando di Heidi Klum. Lei è stata infatti una degli Angeli più famosi di Victoria’s Secret, lavorando per il noto marchio per ben 13 anni. Ha anche sfilato col pancione mentre era in attesa della quarta figlia. Oggi Heidi ha 49 anni e lavora come stilista e conduttrice televisiva.

La sua vita privata è sicuramente degna di nota tra matrimoni, relazioni famosissime e ben quattro figli. Dal 1997 al 2002 è stata sposata con Ric Pipino. Nel 2004 è nata la prima figlia, Leni Olumi, avuta dalla relazione con Flavio Briatore. Il 10 maggio 2005 si è sposata con il cantante Seal, in Messico. Da questa relazione sono nati tre figli: Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009). E nel dicembre del 2009, il marito ha adottato Leni Olumi Klum.

Dopo la separazione nell’aprile del 2012, nell’ottobre dello stesso anno la Klum ha confermato la relazione con il suo bodyguard, Martin Kristen, per poi lasciarsi nel 2014 (concludendo rapporto sentimentale e lavorativo). Dal marzo 2014 al settembre 2017 ha avuto una relazione con il mercante d’arte Vito Schnabel. Mentre dal 2018 ha una relazione con il chitarrista dei Tokio Hotel, Tom Kaulitz, col quale si è sposata nel febbraio 2019.

Ma qual è il segreto di bellezza di Heidi Klum che alla soglia dei 50 anni sembra ancora una ventenne? Gliel’ha chiesto Daily Pop (come riporta il sito TPI) che l’ha intervistata. E la supermodella ha risposto con una vera e propria provocazione, decisamente vampiresca: “Il segreto della mia giovinezza? Bevo il sangue giovane di mio marito. Succhio il suo giovane sangue, come un vampiro”.

Ovviamente si tratta di una battuta molto simpatica e il suo segreto è sicuramente tanta attività fisica, mangiare sano e tanta cura in generale del proprio corpo. Ma a proposito di questa relazione con Kaulitz, ecco cosa ha raccontato…