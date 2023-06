NEWS

Debora Parigi | 6 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

Carlo Motta, fidanzato di Helena Prestes sbugiarda Mazzoli e Gianmaria con delle foto

Sul finale della puntata di ieri sera dell’Isola dei famosi Gianmaria ha lanciato una bomba su Helena Prestes. Dopo che la naufraga ha ricevuto un anello di fidanzamento da Carlo Motta, alle nomination Sainato ha detto che era tutta una pagliacciata. Ha infatti rivelato a Ilary Blasi che Helena gli aveva detto di stare con Carlo da tre mesi, ma di essere ancora innamorata di un suo ex. Lo scoop è stato successivamente confermato anche da Marco Mazzoli.

Stanotte, quindi, Carlo si è molto arrabbiato per queste dichiarazioni che lui stesso dice essere false. Così nelle storie del suo profilo Instagram ha messo una serie di foto di lui con Helena. Alcune di queste hanno come data settembre 2022 e ce n’è una di agosto del 2021. Inoltre in molti scatti sono presenti anche componenti della famiglia di Helena, a dimostrazione che la modella brasiliana le ha fatto conoscere i suoi parenti.

Poi Carlo Motta ha pubblicato un video parlato andando contro Mazzoli e Gianmaria dopo quello che hanno detto ieri in puntata. Ecco il suo sfogo: “Volevo complimentarmi con Mazzoli e Gianmaria che si sono inventati una storia di comune accordo. E non può essere altrimenti, perché quando una cosa è falsa e la si dice in due persone diverse, è perché ci si è messi d’accordo di dire una bugia. Non so perché, però evidentemente è così. Le mie storie precedenti rispondono, non c’è niente da aggiungere”.

Il fidanzato di Helena Prestes ha lanciato anche un’ultima frecciatina a Gianmaria nelle sue storie. Prima ha pubblicato il video di una precedente puntata in cui Sainato diceva a Carlo (presente in studio) che Helena gli aveva parlato molto di lui e che lo ama tanto. E poi un secondo video in cui Gianmaria ringraziava la Prestes per il periodo passato insieme sull’Isola di Sant’Elena dicendo che lo aveva aiutato tanto.