Vincenzo Chianese | 6 Giugno 2023

Le parole di Morgan

Pochi giorni fa è stato annunciato il ritorno di Morgan a X Factor, a distanza di diversi anni dalla sua ultima partecipazione al talent show. Nonostante il programma non sia ancora iniziato però sembrerebbe che ci siano già delle tensioni tra il cantante e Fedez. Qualche ora fa infatti proprio il rapper ha commentato il ritorno di Marco Castoldi come giudice della trasmissione e a quel punto ha lanciato una frecciatina, affermando: “Se mi preoccupa che ci sia Morgan che è un po’ turbolento? Non è questione di essere turbolento. Spero sia professionale e che arrivi almeno in orario. E non è scontato perché non è mai stato così”.

Il commento in breve ha fatto il giro del web, e in queste ore così Morgan ha deciso di rompere il silenzio e di replicare alla frecciatina di Fedez. Con un post pubblicato sui suoi profili social così il cantante non le ha di certo mandate a dire, e scagliandosi contro il marito di Chiara Ferragni ha affermato:

“Caro Fedez, se non stai nella pelle di sfidarmi, fallo sul piano della competenza musicale, non su quello della disciplina, cosa che non c’entra nulla con l’arte. Così magari si alza un po’ il livello, che ne dici?”.

Ma non è finita qui. Successivamente, tra i commenti del suo stesso post, Morgan ha continuato ad attaccare Fedez, lanciandogli un’ennesima bordata. Queste le parole di Castoldi, che non sono passate inosservate: “Credo che alla domanda “cosa è un do maggiore” si trasformerebbe in Ciuchino di Shrek”.

Ma cosa accadrà a questo punto? Fedez deciderà di intervenire e di replicare al suo collega? Nel mentre tra pochissimi giorni da Milano inizieranno le registrazioni delle Audizioni, e i due giudici finalmente si incontreranno di persona. Che ci sia modo per Marco e Federico di chiarire? Non resta che attendere per scoprirlo.