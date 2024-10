Alcuni concorrenti del Grande Fratello sparlano alle spalle di Helena Prestes. La modella però sente tutto e non manca la sua reazione.

La reazione di Helena Prestes

Una delle protagoniste di questo Grande Fratello è di certo Helena Prestes. La modella infatti fin da subito è finita al centro dell’attenzione per via del legame con Lorenzo Spolverato, che nel mentre si è avvicinato anche a Shaila Gatta. Quando però l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha scoperto dell’interesse reciproco tra i due gieffini ha deciso di chiudere una volta per tutte col modello. Allo stesso tempo Helena è finita anche al centro di più polemiche e non sono mancati diversi scontri con alcuni degli inquini.

In queste ore come se non bastasse è accaduto qualcosa che non è passato inosservato. Alcuni concorrenti infatti hanno iniziato a sparlare alle spalle della Prestes. Tuttavia gli inquilini in questione non si sono accorti che Helena si trovava proprio nei paraggi e ha ascoltato l’intera conversazione. A quel punto non è tardata ad arrivare la reazione della modella, che passando accanto ai suoi coinquilini ha affermato semplicemente: “Vergognatevi”.

Le malelingue sparlano di Helena, lei passa dicendo: “VERGOGNATEVI”

Ti si ama tigra.#grandefratello pic.twitter.com/0kUOKhWYu9 — 🌻SoleilStateOfMind🌻 (@sunstateofmind_) October 9, 2024

In queste ore nel mentre Helena Prestes si è lasciata andare anche a un’importante confessione. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha infatti raccontato di aver conosciuto un ragazzo prima di varcare la porta rossa del Grande Fratello. Entrando nei dettagli di questa frequentazione, la modella chiacchierando con Eleonora Cecere e Shaila Gatta ha affermato:

“Io prima di entrare qua quest’estate ho conosciuto un ragazzo. Non potete capire. Dopo che mi sono lasciata, a distanza di 4 mesi a giugno ho conosciuto questo ragazzo. Mi ha seguito in tutte le parti che visitavo e ho visto posti nuovi dove lui appunto mi seguiva. Ha 28 anni, un figo. Mi diceva di andare a vivere con lui”.