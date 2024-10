Helena Prestes è fidanzata? Ex gieffino lancia il gossip, lei racconta tutto

L’ex gieffino Alberto De Pisis ospite a Pomeriggio 5 ha parlato di Helena Prestes: “È fidanzata”. Lei nella notte, al termine della puntata, ha raccontato tutto sul misterioso ragazzo belga.

Alberto De Pisis: “Helena Prestes è fidanzata”

Helena Prestes quando è entrata nella Casa del Grande Fratello si è subito avvicinata a Lorenzo Spolverato, con cui sembrava voler intraprendere una conoscenza. Lui diviso tra lei e Shaila Gatta, ha portato la modella brasiliana a metterci un punto e arrivare a una spaccatura totale, con tanto di liti nel corso della settimana e in puntata.

Prima dell’ultimo diverbio delle scorse ore che ha portato a un allontanamento ulteriore tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, è emerso un nuovo gossip su di lei. A lanciarlo Alberto De Pisis, ospite di Pomeriggio 5. L’influencer ha raccontato che da quanto sapeva Helena era “fidanzatissima” al suo ingresso nella Casa con un “ragazzo altrettanto bello, di origine belga”. Ne ha fornito anche un ulteriore dettaglio, spiegando che l’uomo misterioso pare dividersi tra l’Europa e New York.

Myrta Merlino a questo punto ha domandato se secondo lui si trattasse o meno di una recita. Alberto De Pisis dal canto sui ha ammesso di essere sempre molto diffidente:

“Probabilmente vogliono accaparrarsi fanpage e avere credibilità. E soprattutto, lasciamelo dire, assicurarsi blocchi in puntata. Helena era fidanzata. Io l’ho sentita, dato che sono stato 197 giorni nella Casa e mi ha chiesto consigli e si frequentava con questo ragazzo. Non me ne capacito, sarà che vivo i sentimenti a modo mio, ma è entrata nella Casa da fidanzata”.

#GrandeFratello



Alberto De Pisis a #Pomeriggio5: "Io sapevo che Helena Prestes era fidanzata con un ragazzo di origine belga" pic.twitter.com/OIm6Q1fpAM — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) October 7, 2024

Le parole sul ragazzo misterioso nella notte

Qualcuno forse pensava che il gossip lanciato da Alberto De Pisis fosse campato in aria, ma a confermare questa conoscenza con il misterioso ragazzo belga è stata la stessa Helena Prestes.

In stanza da letto durante una chiacchierata con Eleonora Cecere e Shaila Gatta, ha rivelato:

“Io prima di entrare qua quest’estate ho conosciuto un ragazzo. Non potete capire. Dopo che mi sono lasciata, a distanza di 4 mesi a giugno ho conosciuto questo ragazzo. Mi ha seguito in tutte le parti che visitavo e ho visto posti nuovi dove lui appunto mi seguiva. Ha 28 anni, un figo. Mi diceva di andare a vivere con lui”. In seguito Helena ha raccontato altri dettagli.

non helena che racconta a shaila e eleonora del ragazzo di origine belga detto oggi dal comodino di the pisolo a pomeriggio 5 pic.twitter.com/CveW68TG2v — soleil sorge supporter 🌛 (@teamsoleilsorge) October 8, 2024

Una frequentazione che potrebbe essersi magari conclusa poco prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello, chissà. Vedremo se Helena Prestes tornerà a parlarne e racconterà degli altri dettagli di questa conoscenza estiva.