Sotto una vecchia foto molto appariscente di Millie di Temptation Island è apparso il like di Raul, ex di Martina

Incrocio di protagonisti di Temptation Island 2024 tra edizione estiva e autunnale. Infatti Raul, ex fidanzato di Martina, ha messo like a Millie, fidanzata di Michele. La cosa che ha colpito è che la foto scelta per il like è decisamente particolare. Vediamo tutti i dettagli.

Raul mette like a Millie attuale protagonista di Temptation Island

Nell’edizione estiva i Temptation Island abbiamo conosciuto molto bene Raul che ha partecipato al programma con la fidanzata del tempo Martina. Oggi Martina, come sappiamo, è una delle troniste di Uomini e donne mentre Raul è attualmente single.

Da alcune settimane sta andando in onda una nuova edizione di Temptation Island e tra le coppie protagoniste c’è quella formata da Millie e Michele. I due sono lì perché lui è molto geloso e non si fida della fidanzata. Tutto nasce dal fatto che lei è una ragazza molto estroversa e anche appariscente. E tra l’altro nel villaggio del docu-reality stanno accadendo situazioni che non migliorano la relazione tra i due.

Adesso gli utenti hanno notato che Raul ha messo un like “tattico” a una foto Instagram di Millie. E si tratta di uno scatto molto particolare. In questa foto, infatti, Millie si trova a una festa di un noto locale di Ibiza: Ushuaia. E indossa degli abiti molto succinti. Tra l’altro la foto è dell’estate dello scorso anno, quindi Raul è andato di proposito a cercare la foto tra quelle pubblicate sul suo profilo Instagram da Millie.

Non sappiamo se Millie e Michele sono usciti insieme o separati da Temptation Island e se stanno ancora insieme. Dalle anticipazioni delle sesta puntata sappiamo che la loro situazione avrà una svolta significativa. E il viaggio nei sentimenti arriverà alla conclusione per alcune delle coppie rimaste. Ci saranno anche Millie e Michele tra queste coppie? O arriveranno fino all’ultima puntata?