Nicolò Figini | 5 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

L’attacco di panico di Alessandra Drusian

Nel corso dell’ottava puntata de L’Isola dei Famosi 2023 Ilary Blasi ha annunciato che questa sera ci saranno due eliminazioni. La prima ad aver dovuto abbandonare l’Isola è stata Nathaly Caldonazzo. Ad andare al televoto flash, invece, saranno tre naufraghi e per sceglierli alcuni di loro si sottoporranno a delle sfide. La prima gara è stata persa da Helena Prestes, mentre la seconda da Alessandra Drusian.

Quest’ultima si è dovuta scontrare contro Cristina Scuccia. L’ex suora ha vinto la prova, ma la cantante dei Jalisse è andata incontro a un momento molto duro per lei. La sfida consisteva nel gettarsi in acqua e fare avanti e indietro per quattro volte, superando vari ostacoli e recuperando ogni volta altrettante bandierine.

Come possiamo vedere dal video qui sotto, purtroppo, Alessandra Drusian si è bloccata mentre stava tornando verso la riva con la terza bandierina. Alvin è dovuto entrare in acqua per soccorrerla in quanto non riusciva più a proseguire. Non appena l’ha avvolta tra le braccia, la cantante ha iniziato a piangere e a urlare. Arrivata in spiaggia, poi, si è rannicchiata mentre cercava di riprendersi.

Alla fine le cose sono andate per il meglio. Adesso l’artista sta molto meglio e può continuare la sua avventura a L’Isola dei Famosi grazie anche al supporto del marito Fabio. Vedremo cosa accadrà andando avanti con la serata. Nel frattempo, però, continuate a seguirci per non perdervi tante altre news.