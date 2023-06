NEWS

Nicolò Figini | 25 Giugno 2023

Isola dei Famosi 2023

La rivelazione di Helena Prestes su Gianmaria

Ormai L’Isola dei Famosi è terminata con la vittoria di Marco Mazzoli. Gli ex concorrenti, adesso, stanno venendo intervistati e tra questi c’è anche Helena Prestes. La naufraga è stata ospite della trasmissione “Turchesando” e ha voluto togliersi alcuni sassolini dalle scarpe parlando di alcuni suoi compagni di viaggio.

Il suo pensiero è andato a Cristina Scuccia e Andrea Lo Cicero, che lei ha definito come i più falsi di tutto il gioco:

“Cristina la prima sul podio delle false. Diceva cose forti, le auguro che la gente la capisca. Ma non voglio parlare troppo di lei. Dopo di lei c’è Andrea. Vedevo in lui un papà. Mi fidavo tanto. Mi ha deluso. Dopo ho capito che non era forte fisicamente. Voleva mangiare viva qualsiasi persona pur di arrivare in finale”.

In seguito, Helena Prestes ha lanciato qualche frecciatina anche a Gianmaria Saianto. Quest’ultimo è arrivato in seguito e non ha alloggiato in albergo con gli altri. Per tale ragione si sono conosciuti sull’Isola di Sant’Elena. Ha affermato di avergli raccontato dei suoi amori passati e sembrava che avessero un bel rapporto. Ma poi qualcosa è cambiato:

“Quando è arrivato in spiaggia ha visto che tutti erano contro di me. Lui ha fatto il suo gioco. Quando se ne andavano le telecamere diceva che doveva fare così perché era un gioco. Tutti lo facevano, tutti erano contro di me”.

Questo quanto riporta anche il sito Isa e Chia. Seguiteci per non perdervi tante altre news.